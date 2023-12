Nem támogatja a globális befektetői kockázatvállalási kedv alakulása a magyar fizetőeszközt. A forint gyengül pénteken az euróval szemben: a jegyzés 381,6-ig szúrt föl, majd kismértékben visszakorrigált. A dollár már a harmadik napja jól teljesít, az euró-dollár keresztárfolyam az 1,10 feletti zónából 1,09 alá került – ez is hozzájárult a forint gyengélkedéséhez.

A befektetők továbbra is az uniós forrásokkal kapcsolatos hírekre figyelhetnek, ez akár megmozgathatja jobban is a magyar devizát, de a nemzetközi hangulat javulása is sokat javíthatna a forint helyzetén – értékeltek a KBC elemzői pénteken.

A Raiffeisen Banknál így fest a helyzetértékelés: