Hektikusan alakult a forint szerda reggele, a hazai deviza mind az euróval, mind a dollárral szemben lényegi gyengülést mutatott háromnegyed kilenc környékén, majd villámgyorsan korrekcióba kezdett.

Az izgalmas reggelt mozgalmas délután követheti majd a forint kurzusában.

Fotó: Vémi Zoltán

A forint az euróval szemben 0,23 százalékkal, 380,04-ig gyengült, mielőtt 10 percen belül 379,37-ig már vissza is menetelt, majd újra 380,1-ig szakadt. A dollárral szemben eközben – egy 0,31 százalékos csúszást követően – 351,52-ig kapaszkodott vissza a hazai deviza, mielőtt 352,5-ig zuhant.

A KBC elemzői kiemelték: az euró-dollár árfolyam 1,08 alá süllyedt az elmúlt órákban, ezzel a zöldhasú utoljára november közepén látott erőt mutat, ez pedig a nyersanyagpiacokon túl a feltörekvő piacokat, köztük hazánkat sem kecsegteti sok jóval. A dollár lendületét a hamarosan érkező munkaerőpiaci adatok is nagyban befolyásolhatják majd.

A forint számára a ma esedékes lengyel kamatdöntés is érdekes hozadékokkal járhat. A lengyel központi bank ugyanis az elmúlt pár hónapban többször is teljességgel meglepte a piacokat: szeptember elején minden várakozásnál nagyobb mértékben, 75 bázisponttal kurtították meg az irányadó rátát, majd november elején, mikor a piacok már egyöntetűen 25 bázispontos vágásra rendezkedtek be, váratlanul változatlanul hagyták a rátát.

A lengyel jegybank döntése pedig könnyedén kihathat majd a forintra is: az egy hónappal ezelőtti meglepetés döntés például feje tetejére állította a devizapiacot, a hazai deviza először gyengülésnek, majd rövidesen erősödésnek állt. Az elemzői konszenzus egyébként a mai döntéssel kapcsolatosan a ráták változatlanul hagyását valószínűsíti.