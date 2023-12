Míg október elején az arany kurzusa alig haladta meg az 1800 dollárt unciánként, december 4-én már új történelmi rekordot felállítva, 2152 dolláron tetőzött. Noha ezen a szinten a piac már visszavonulót fújt, s a múlt heti kisebb korrekció révén hétfő reggelre 2011 dollárig retirált az árfolyam, sokak szerint még nem lefutott a rali.

Akár 3000 dollárig is drágulhat az arany unciája. Fotó: AFP

Még magasabb csúcsok várnak az aranyra

Ennek oka pedig nem más, mint hogy a jövőre várt monetáris politikai fordulat, azaz, hogy a globális gazdasági térben várhatóan ismét csökkenésnek indulhatnak a kamatok, az aranybefektetők kezére játszhat az idei – eddig mintegy 10 százalékos – drágulás dacára is.

Úgy gondolom, hogy az arany egy új bikapiac korai szakaszában jár, és még új csúcsok állnak előtte

– mondta például Mike McGlone, a Bloomberg Intelligence vezető makrostratégája a Yahoo Finance-nek.

McGlone úgy véli, a csökkenő kamatlábak kilátása katalizátorként hathat az arany jegyzésére, miután a tízéves államkötvények hozamcsökkenése már az eddigi raliban is főszerepet játszhatott. Az arany ugyanis – mivel nem kamatozik – a kamatok és a kötvényhozamok csökkenésekor kerül fel a legtöbb befektető térképére. Ezért most – amikor a világ meghatározó jegybankjai, köztük az amerikai Fed, az eurózónás EKB, a Bank of England és a svájci SNB esetében is a kamatok lefaragására számít a piac – jöhetett el igazán az arany ideje.

Hamarosan 3000 dollár közelében találhatja magát a kurzus

McGlone derűlátása ugyanakkor szinte eltörpül a legendás Michelle „Mish” Schneider, a Wall Street-i MarketGauge befektetési szolgáltató vezető stratégája optimizmusa mellett. Mish, aki az első női bróker volt, aki a New York-i árutőzsde parkettjére beverekedte magát, ugyanis azzal számol, hogy az arany hamarosan 3000 dollárig drágulhat.

A stratéga abból indul ki, hogy az arany a közelmúltban akkor is a 2000 dolláros szint közelében maradt, amikor a dollár a növekvő kamatok hatására egyre izmosodott, pedig mind az erős dollár, mind a magas kamatok negatívan hatnak az aranyra. Ha pedig most kedvezőbbé válnak az arany számára a makrogazdasági körülmények, akkor nagyon valószínű a további áremelkedés.

Emellett szerinte az ukrajnai és a közel-keleti háború miatt fokozódó geopolitikai feszültségek is növelik a sárga fém iránti keresletet.

Szintén a dollár előrelátható gyengülésére és a kamatok mérséklődésére alapozza prognózisát Heng Kun Ho, a szingapúri United Overseas Bank stratégiai vezetője, aki az arany árát 2024 végére 2200 dollár közelébe várja.

Marc Newton, a New York-i Fundstrat szakértője eközben 2500 dollár környékére lőtte be középtávú célárát, míg a TD Securitiestől arról beszéltek a CNBC stúdiójában, hogy a központi bankok erőteljes aranyvásárlásai szintén lökést adhatnak a kurzusnak.

Megszólaltak a kétkedők is

Nem minden elemző számít az aranyrali folytatására. A szkeptikusok egyike Rob Haworth, a US Bank Asset Management Group vezető befektetési stratégiai igazgatója. Szerinte kevés jel utal arra, hogy a Fed kamatcsökkentést fontolgatna, és ha a befektetők reményei meghiúsulnak, az rövid távon visszafoghatja az arany iránti lelkesedést, sőt az eddig már beárazódott optimizmust is újra kiárazhatja a piac.

Octavio Marenzi, az Opimus vezérigazgatója is hasonlóan vélekedik. Marenzi óva inti a befektetőket attól, hogy az aranybika hátára pattanjanak, és az árnövekedés után kezdjenek a nemesfém felhalmozásába.

A legnagyobb hiba az, ha valaki a piacot kergeti, és akárcsak egy nappal is, de túl későn száll be egy forró eszközosztályba

– mondta Marenzi a „Yahoo Finance Live”-nak.

Az arany és az infláció

A fentieken túl az inflációs adatok is meghatározók az arany árfolyamára. Ha a közelmúltbeli csökkenő inflációs tendencia folytatódik, akkor az arany mint népszerű inflációfedezeti eszköz szerepe valószínűleg leértékelődik.

Marc Faber svájci tőzsdecápa azonban például azt feltételezi, hogy az hosszú távon viszonylag magas szinten ragadhat, ezért sürgősen az arany és az ezüst, illetve különösen a nemesfémbányák részvényeinek a vásárlását ajánlja. Robert Kiyosaki, a „Rich Dad, Poor Dad” (1997) című bestseller szerzője pedig hasonló okokból nemcsak az arany és az ezüst, hanem még a vásárlását is javasolja.