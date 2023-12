A 60 ezer pont fölé kerülő BUX indextől és a napi átlagforgalmát többszöröző, már a 16 ezer forintos árfolyam közelébe érkező OTP-részvényektől volt hangos az elmúlt napokban a befektetői hírfolyam, a magyar kötvénypiac kissé hátrébb szorult, pedig óriásit lehetett nyerni a tartásukkal idén.

Állampapírok: nem a PMÁP volt a legjobb választás.

Holott az idén az árfolyamukat közel megduplázó Magyar Telekom- és az 54 százalékkal ralizó OTP Bank-papírok mellett legalább ekkora sztori az, ami a magyar államkötvényekkel történt idén, és

ezalatt most nem a lakossági állampapírokat kell érteni.

A magánbefektetők mellett az intézmények számára is elérhető piaci kötvényekkel tisztességes hozamot lehetett elérni: a tízéves referenciakötvény hozama január első napjaiban volt csúcson 9,25 százalékkal. Az Államadósság Kezelő Központ pénteki adatközlése szerint ugyanez a benchmark hozam éves minimumra, 5,92 százalékra csökkent.

Ez azt jelenti, hogy közel egy év alatt a magyar államkötvények befektetői megítélése rengeteget javult. Az év elején csak olyan árfolyamon voltak hajlandók megvenni a másodpiacon és a friss kibocsátású papírokat az ÁKK aukcióin, hogy évi 9,25 százalékos hozamot realizáljanak. A tízéves referenciakötvény most a 2032/A, amelynek 4,75 százalék a névleges kamata, tehát amikor a magyar hozamok még 9 százalék felett jártak, ezekhez a kötvényekhez jóval a névérték alatt lehetett hozzájutni.

Áprilistban kezdtek esni a magyar kötvényhozamok, amihez igazi trendforduló kellett:

a magyar éves a márciusi 25,2 százalékról végre megmoccant lefelé, az áprilisi adat már „csak” 24 százalékos növekedésről szólt.

Az év eleji hozamszint nem egész egy év alatt 3,33 százalékkal mérséklődött, s mivel a hosszú kötvénybefektetések sokkal érzékenyebbek a hozamok változására, gyakorlatilag ennek tízszeresét, 33,3 százalékot kereshetett az a kötvénybefektető, aki 2023 elején látott fantáziát a magyar kötvénypiacban. Ráadásul ez a 33,3 százalék csak önmagában az árfolyam felértékelődése, a névértékre fizetett 4,75 százalékos kamat még nincs benne. A tízéves kötvény ezzel kétszer annyit hozott, mint a Prémium Magyar

A kamatkörnyezet és a hosszú kötvényhozamok alakulását a Hold Alapkezelő így magyarázta: a kötvény annál kockázatosabb, illetve érzékenyebb a kamatkörnyezet változására, minél nagyobb a hátralévő futamidő (duration) értéke. Tehát minél magasabb, annál nagyobb mértékben fog a kötvény ára/értéke lezuhanni, ahogy a kamatlábak nőnek.

Például, ha 1 százalékkal nő a kamat, akkor az ötéves durációjú kötvény értéke 5 százalékkal, egy tízéves durációjú kötvényé 10 százalékkal csökken.

Amíg a magyar tízéves kötvényen 33,3 százalék profitot lehetett realizálni, ugyanazon az időtávon a BUX értéke 39 százalékkal nőtt.

Tulajdonképpen nem volt késő beszállni egészen október végéig, ekkor még be lehetett fixálni évi 7,8 százalékot 2032-ig. Ez volt az az időszak, amikor a tízéves amerikai kincstárjegy hozama centikre megközelítette az 5 százalékot, ami a feltörekvő piaci hozamokat is nyomás alatt tartotta.

A többi már történelem, az amerikai inflációs ráta folyamatosan lefelé tart, a munkaerőpiac egészséges, borítékolható a soft-landing, az amerikai kötvényeket megveszik már 4 százalékos hozamelvárás mellett is. Ez a fordulat megágyazott a magyar kötvényeknek is, s így tudott a tízéves benchmark papír hozama is 6 százalék alá bukni. Amit felerősített:

– a magyar infláció meredek csökkenése (novemberben 7,9 százalék volt az éves ráta)

– a hitelminősítők (Fitch, Standard & Poors) megerősítő döntései a hazai adósságról

– részleges hozzáférés a kohéziós alapokhoz

A tízéves referenciahozam hétfőn is csak minimálisan emelkedett, 5,95 százalékra.

