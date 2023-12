Bombaformát mutat csütörtökön a magyar a szárnyalást az OTP-részvények vezetik, amelyek kurzusa közel 4 százalékkal lőtt ki, a bankpapír forgalma a kereskedés első félórájában meghaladta a 2 milliárd forintot. A BUX is új történelmi csúcson van, miután kedden is rekordot állított fel, csütörtökön átlendült a 60 ezer ponton az index, története során először.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Richter- és a Magyar Telekom-részvények is remekelnek, árfolyamuk 1,5-2 százalékkal nőtt. A Mol kissé lemaradó, de az olajcég papírjai is erősödnek, igaz, csupán 0,6 százalékkal.

A nem mindennapi részvényrali mögött a Fed szerdai kamatdöntő ülése áll, ahol többször is előkerült a kamatcsökkentés szó, ami jelentős pozitívumot hozott a piacokra. A részvénypiacok a Fed lazuló hangvételű kommunikációja után valósággal kilőttek: az S&P 500 és a Nasdaq 100 is bőven 1 százalék felett tudott emelkedni. Emellett pedig az is olaj volt a hazai részvénypiac gépezetére, hogy az 10,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadításáról döntött, Magyarország a teljes összeg mintegy harmadához juthat hozzá.

A forint most kevésbé van fókuszban, a reggeli órákhoz képest gyengül a kurzus. Az euró-forint keresztárfolyam 379,5-en tartózkodik.

A mai napon tartja idei utolsó kamatdöntő ülését az EKB, ahol a Fedhez hasonlóan szintén a kamatok szinten tartásáról dönthet a jegybank az elemzői várakozások szerint. A piaci várakozások szerint jövő májusban legkésőbb már elkezdheti a kamatok csökkentését az EKB, erről azonban nem kommunikált hivatalosan a központi bank, így a döntést követő jegybanki kommentárra is érdemes lehet még figyelni – írták a KBC elemzői.