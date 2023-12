Szerző: Dinnyés István, az OTP Global Markets osztályvezetője

Az arany értéke időről időre változik, de értékmegőrző funkciója évszázadok óta velünk van. Senkinek nem a fizetési ígérete, így csődbe menni nem tud, viszont kamatot, osztalékot sem kapunk a tartásáért. Az utóbbi azért fontos, mert amikor a befektetők mérlegelik, hogy aranyba fektessenek, többek között azt vizsgálják, hogy a biztonságos kötvények mekkora reálhozamot kínálnak.

Az arany az értékmegőrző jellege miatt válságok idején kötelező eleme a befektetési portfólióknak.

Fotó: Shutterstock

Amikor az elérhető reálhozamszint magas, gyengébb a kereslet az aranyra, amikor pedig alacsony, a kereslet megemelkedik. A jelenlegi magas árfolyam viszont a reálhozamok meredek emelkedése mellett tudott kialakulni, így az új árfolyamcsúcsok közelsége valamelyest meglepő.

Mi tartotta fent az aranykeresletet ebben a környezetben? A kérdésre több válasz is adódhat, de az egyik meghatározó tényező az volt, hogy a feltörekvő jegybankok jócskán megnövelték aranytartalékaikat.

A jegybanki tartalékok további diverzifikációja tartós trend is lehet, hiszen látva az utóbbi időben fokozódó geopolitikai feszültséget, a fizetési ígéretektől független, aranyalapú értékmegőrzés stratégiailag felértékelődhet.

Ráadásul kitekintve a világ egyre inkább kétpólusává válhat (Egyesült Államok–Kína), ami szintén nem a geopolitikai nyugalom irányába mutat. Fontos az is, hogy bár a dollár szerepe megkérdőjelezhetetlen a világgazdaságban, de a bizalom az utóbbi időben már csökkent az irányába.

Ez abból is fakadhat, hogy az államadósság a tengerentúlon is óriási, ennek finanszírozása pedig sok kérdést vet fel a jövőre nézve, ami szintén az aranytartalékok növelését támogathatja a jegybankok és a befektetők részéről is.

A fenti folyamatok elsősorban az arany hosszú távú stratégiai pozícióját erősíthetik, de rövid távon is szólnak mellette érvek, hiszen az amerikai kamatemelés vége a reálhozamok csökkenését hozhatja magával, mindez pedig rendszerint kedvezett az aranynak.

Hozzá kell tenni azonban, hogy a tengerentúli gazdaság jövő évi növekedéséről, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve esetleges kamatvágásának megkezdéséről igencsak megoszlanak a befektetői vélemények, ebből kifolyólag rövid távon az arány árfolyamában is magas maradhat a volatilitás.

Stratégiailag szemlélve viszont racionális lépes lehet a portfóliókban aranyat is tartani, és ezzel is diverzifikálni megtakarításainkat, mert a fentebb bemutatott trendek tartósnak tűnnek.

A cikk a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az OTP Bank hivatalos álláspontjával.