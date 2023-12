Több mint négyéves mélységben jár a kínai technológiai szektor vállalatainak részvényindexe, a nemzetközi tőke pedig folyamatosan menekül a piacról, immáron hosszú hónapok óta. A várva várt fordulat előjelei pedig továbbra sem mutatkoznak.

Egyre nagyobb bajban a kínai technológiai részvények.

Fotó: Shutterstock

Miért menekülnek a befektetők a kínai részvénypiacról?

A távol-keleti ország drasztikus ázsióvesztése mögött geopolitikai, belpolitikai és gazdasági okokat is bőven megtalálni: Kína ugyanis az idén évek óta nem látott mértékben rúgta össze a port az Egyesült Államokkal – elég csak az év eleji, Amerika fölé lebegtetett kémlufira, vagy Tajvan területi integritásának folyamatos fenyegetésére gondolni.

Joe Biden amerikai elnök év közben fokozatosan egyre több büntetőintézkedés vezetett be a kínai iparral szemben, de ezek közül egyértelműen kitűnt, mikor a demokrata elnök megtiltotta az amerikai cégek számára, hogy bizonyos csipeket exportáljanak Kínába, különös tekintettel a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és működtetéséhez használható félvezetőkre.

A kereskedelmi háború így kifejezetten fájdalmasan érintette a kínai technológiai cégeket.

Évek óta nem látott mélységben jár a kínai technológiai részvények indexe.

A képlet gazdasági oldala ugyanakkor legalább ilyen mértékben okolható a mélyrepülésért: a kínai gazdaság ugyan hivatalosan nincs recesszióban, egyre erőteljesebb defláció uralkodik az országban, a kilátások pedig szintén nem kedvezők. Az ország ingatlanpiaca immáron hosszú hónapok óta az összeomlás szélén táncol, melyet még a magyar GDP sokszorosára rúgó kormányzati segélyekkel sem biztos, hogy képesek lesznek elkerülni.

Mindezen felül nemrég csődöt jelentett Kína egyik legnagyobb vagyonkezelője is, több tízmilliárdos károkat előlegezve meg ezzel a lakosság számára.

A kínai techszektor vesszőfutásában azonban az ország vezetésének is nagy felelőssége van: a kormányzat ugyanis több mint egy évig folyamatosan a nyakára járt a legnagyobb techguruk cégeinek, tartva azok túlzott megerősödésétől. Az egyik legnagyobb kínai cég, az Alibaba alapítója, Jack Ma például hosszú hónapokra szabályosan eltűnt a nyilvánosság színe elől, többen azt is rebesgették, hogy a milliárdos elhagyta az országot, egyes esetekben pedig már a halálhíre is felröppent.

Ma azonban visszatért, és bejelentette, hogy feldarabolja az Alibabát, hogy aztán az egyes ágait külön-külön is tőzsdére vihesse – kikerülve ezzel a politika célkeresztjéből. Az e-kereskedelmi óriásnál ezzel párhuzamosan jelentős személyi cserék is történtek, új vezérigazgató érkezett Eddie Wu, a vállalat első programozója személyében, miután Daniel Zhang váratlanul lemondott tisztségéről.

Hatalmasat zuhantak a legnagyobb kínai technológiai cégek részvényei az idén.

A kínai piac egésze ugyanakkor a kormányzat, kiváltképp pedig annak önkormányzatai által felhalmozott adóssághegyek miatt is egyre kevésbé vonzó a külföldi befektetők szemében. Az adósságprobléma olyan szinteket ölt Kínában, hogy Hszi Csin-pingék 15 éve nem látott módon év közben kellett módosítsák a költségvetést, továbbá extra államkötvénykibocsátásra is kényszerültek annak finanszírozására.