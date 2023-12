Brutálisan erős éven van túl a magyar piac, dollárban mérve több mint 40 százalékot emelkedett. Ennek ellenére, továbbra is maradt puskapor még, ugyanis az eredmények a BUX indexben lévő cégeknél a vártnál sokkal jobban alakultak, és ezek 2024-ben is erősek maradhatnak. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyre alacsonyabb kamatszintet határoz meg, ami szintén jót tehet a részvénypiacnak. A magyar piac értékeltsége rendkívül alacsony a feltörekvő piaci és globális fejlett piaci indexekhez képest.

A magyar blue chipek közül az OTP-t és a Magyar Telekomot jelenleg kiemelten szeretjük, míg a kisebb kapitalizációjú cégek esetében az Állami Nyomdát és a Waberer’s-t favorizáljuk.

Általában véve is felértékelődési lehetőséget mutatnak a közép-európai bankok, ám az orosz kitettséggel rendelkező pénzintézetek kiemelt figyelmet érdemelhetnek. Ahogy arról a Concordeblogon is írtunk, az Oroszországban maradt bankok eredménytermelő képessége továbbra is erős a szankciós környezet ellenére, ugyanakkor a jövő évi amerikai elnökválasztás a háborúval szembeni politikát is megváltoztathatja. Ha lenne esély egy tűzszüneti tárgyalásra, akkor a kiemelkedő profitabilitással rendelkező OTP árfolyamának is jelentősen kéne emelkednie egy ilyen pozitív hírre. Az OTP-re vonatkozó 12 havi célárunk 18000 forint.

A Magyar Telekom a közműadó 2024-es, majd az extra profit 2025-ös kivezetését követően magas osztalékot fog fizetni. A magyar hozamkörnyezet elmúlt hónapokban látott masszív csökkenése és a várakozásunk szerint 61 forintos jövő évi teljes részvényesi kifizetés továbbra is vonzó befektetési célponttá teszi Magyarország legnagyobb telekommunikációs cégének részvényeit. A Magyar Telekom részvényre vonatkozó célárunk 950 forint.

Az említett kispapírok esetében is izgalmasan alakulhat a 2024-es esztendő. Az Állami Nyomda élete a koronavírus óta nagyon felpezsdült. Míg 2021-ben és 2022-ben a nagy számban megújítandó személyes dokumentumok növelték az eredményeket, 2023-tól 3-4 éven keresztül intenzíven érezteti hatását az útlevélrendszer teljes kiépítésére szóló, Angolával kötött korábbi szerződés. Emellett jövőre az EU-s és az önkormányzati választások egyszeri addicionális bevételei is a növelhetik a profitot. A cég várakozásunk szerint kimagasló, akár 280-300 forint osztalékot is kifizethet 2024-ben. Az nélküli 12 havi célárunk 2490 forint a társaság részvényeire.

A Waberer’s nagyon intenzív növekedési szakaszban van. A logisztikai piacon történő önálló raktárfejlesztései az organikus növekedést segítik, miközben kisebb hazai és régiós szereplők felvásárlásával a cég bevételei és eredményei fokozatosan javulhatnak a következő időszakban. A Waberer’s a régió meghatározó, szinte megkerülhetetlen logisztikai szolgáltatójává válhat, ebből pedig a kisrészvényesek is profitálhatnak. A Waberer’s esetében az osztalék mértéke jóval visszafogottabb lehet az említett három céghez képest, de a megtermelt jövedelem visszaforgatása racionális lépés véleményünk szerint. A Waberer’s-re vonatkozó célárunk 4800 forint.