Sorozatban negyedik éve számít a globális autógyártás legnagyobb szereplőjének a Toyota csoport, amely az idén is megelőzi trónjától megfosztott elődjét, a Volkswagen-csoportot – derül ki a japán óriásvállalat által közölt novemberi statisztikából, amely szerint behozhatatlan előnnyel fordultak rá az év utolsó hónapjára.

A korszakalkotó Toyota Prius idei modellje. Minden harmadik Toyotát hibridhajtással adták el az idén.

Fotó: AFP

És a végeredmény attól sem változik, hogy Toyota csoport egyik leányvállalatánál, a napi négyezer autó összeszerelésére képes Daihatsunál legalább egy hónapra leállították most a termelést az ütközésbiztonsági tesztek meghamisításával előidézett botrány miatt.

A cégnél 1989 óta trükköztek a tesztekkel, összesen 64 modelljét érinti a manipuláció, amelynek anyagi konzekvenciáit a fogyasztók és a beszállítók felé is vállalja az anyacég.

Az orosz piac ment a levesbe

Az autógyártó csoport novemberben fenomenális számokat hozott: az év közben visszatérő beszállítói zavarokkal küszködő Toyota alaposan belehúzott, összesen 1 067 446 darab járművet gyártottak, ez történelmi rekordnak számít. A 2022. novemberit 8,6 százalékkal meghaladó mennyiség 62 százalékát a Japánon kívüli bázisaikon gyártották.

Hozzá kell tenni, hogy a Toyota Putyin Ukrajna ellen indított háborúja miatt kivonult az orosz piacról, ahol a legutóbbi teljes évben, azaz 2021-ben már 80 ezer autót gyártott. (Az utolsó (?) hat, raktáron lévő új Toyotát most novemberben értékesítették a friss leltár szerint.)

A megelőző évben a venezuelai gyártással hagytak fel, ott Nicolás Maduro elnök posztkommunista rendszere nyírta ki az autógyártást. Ami nem változott:

minden hatodik autójukat Észak-Amerikában szerelik össze, ám ennél is erősebb a kínai jelenlétük,

amely a teljes Toyota csoport termelésének ötödéért felel, s ahol novemberben 14 százalékos éves pluszt mértek, a szalagokról 13,6 százalékkal több, 172 ezer autó gördült le – írja a Bloomberg.

Újabb Toyota-értékesítési rekord született

Az értékesítésben is csúcs született, eddig egyetlen novemberben sem talált gazdára annyi Toyota, Hino, Daihatsu és Lexus, mint most: globálisan 986 262 darabot adtak el, ez 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi hónap teljesítményét. S ha így meg tovább, akkor a Toyota a teljes, jövő márciussal záruló üzleti évére is felteheti a koronát az újabb rekordok felállításával.

A Toyota Mirai hidrogéncellás modellből az idén eddig 3677-et vásároltak világszerte.

Fotó: Shutterstock

A novemberi adatok megugrásában az észak-amerikai és európai kereslet játszotta a főszerepet. A Toyota vitte a prímet 829 ezres tétellel, Lexusból 76 ezer, Daihatsukból 69,9 ezer, a Hino haszonjárműveiből pedig 11,3 ezer fogyott globálisan. Ami a hajtást illeti,

a belső égésű motorokkal szerelt autóiknak egyelőre nincs párjuk,

noha a Toyota csoport klasszikus hibridjei novemberben hatalmas, 51,6 százalékos plusz értékesítéssel zártak, gyakorlatilag minden harmadik eladott Toyota hibrid volt. Különösen Kínában szeretik a Toyota hibridjeit.

A vállalatnál egyre komolyabban veszik az elektromos átállást, kínálatukban már jó pár villanyautó is helyet kapott, ezeknek a forgalma novemberben éves összevetésben 227 százalékkal ugrott meg, ez volumenben azonban még így is csak 9406 eladott autót jelent.

Novemberrel bezárólag viszont már meghaladta a 95 ezret is a globálisan eladott idei mennyiségük. A hidrogéncellás kínálatot a Toyota Mirai szedán képezi, ebből 121 darabot vettek meg novemberben, az idei forgalma pedig 3677 darab volt.