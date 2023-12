A Gloster Infokommunikációs Nyrt. leányvállalatai, a Gloster-Minero IT Kft. és az FF Next Technologies Kft. együttműködési megállapodást kötöttek a Német Vöröskereszttel, amelynek keretében egy speciális, a szigorú német egészségügyi követelményeknek megfelelő szoftvert fejlesztenek a cég szakemberei a csontvelő donorok és az őssejtek genetikai adatainak elektronikus nyilvántartására – jelentette be a társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Német Vöröskeresztnek fejleszt csontvelő donor és őssejt nyilvántartó rendszert a Gloster. Fotó: MARKUS SCHOLZ / AFP

Forradalmi megoldást kínálnak az őssejtek adatainak nyilvántartására

A projekt célja a Vöröskereszt igényeire szabott digitális platform megalkotása, amely a csontvelő donorok és az általuk adományozott őssejtek genetikai adatainak forradalmi, újszerű elektronikus nyilvántartását teszi lehetővé. A rendszer a vállalat közleménye szerint kritikus szerepet fog játszani a csontvelőátültetések sikerességében, amelyek kulcsfontosságúak olyan súlyos betegségek kezeléshez szükségesek, mint a leukémia.

A Gloster által fejlesztendő rendszer lehetővé teszi a donorok adatainak hatékony kezelését, beleértve az egyedi genetikai HLA-karakterisztikai információkat és az őssejtek eredetét.

A rendszer különös figyelmet fordít a csontvelő-átültetésekhez szükséges őssejtek pontos és biztonságos nyilvántartására, biztosítva ezzel a transzplantációk magasabb sikerességi arányát.

A projekt célja emellett egy új globálisan elérhető, uniformizált adminisztratív webes felület és az ehhez tartozó backend infrastruktúra elkészítése, ami összeköti az eddig szeparáltan működő donor központokat és azok felhasználóinak adatait, figyelembe véve a német egészségügy szabályozásait és adatvédelmi irányleveit. A Gloster szakemberei végezték a német önkéntes véradói rendszer és a Covid nyilvántartó rendszerek fejlesztéseit is.

Sokak számára lehet életmentő

A csontvelő-átültetés egy életmentő eljárás, amely során egészséges őssejteket juttatnak a beteg szervezetébe, hogy helyreállítsák a károsodott vagy beteg csontvelőt. Ez a folyamat kulcsfontosságú szerepet játszik számos betegség, többek között a leukémia, az aplasztikus anémia, a Hodgkin-limfóma és más súlyos betegségek kezelésében. A Gloster szakemberei által létrehozandó alkalmazás ezen betegségek elleni küzdelemben jelent áttörést, járul hozzá a társadalom egészségének javításához.

A vállalat szerint az innováció nemcsak a Német Vöröskeresztnek jelent majd jelentős digitalizációs előrelépést, hanem a Gloster számára is fontos mérföldkő a nemzetközi piacokon való terjeszkedése útján. A vállalat olyan globális ügyfelekkel dolgozik együtt, mint a Sony Music, a BMW és az Audi.