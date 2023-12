A montenegrói fellebbviteli bíróság váratlanul semmissé nyilvánította a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítója, Do Kvon kiadatására vonatkozó döntést – közölte a Vijesti.me montenegrói hírportál kedden. A bíróság a döntést eljárás hibákkal indokolta és az ügyet visszautalta az alapfokú bíróságra.

Do Kvon és az általa létrehozott kriptoeszközök összeomlása tavaly megrengette a kriptopiacot, egyfajta láncreakciót okozva a szektorban, mely csődök és vádemelések sorát hozta el. Do Kvon azonban meglépett a hatóságok elől és noha váltig hangoztatta, hogy nincs szökésben, tartózkodási helyét nem árulta el és az Interpol is cáfolta beszámolóját.

Fotó: AFP

Végül azonban Montenegróban fülön csípték, amint hamis Costa Rica-i iratokkal igyekezett felszállni egy Dubajba tartó repülőgépre, társával a Terraform pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsunnal. Miközben mind a ketten júniusban okirathamisításért négy hónapos börtönbüntetést kaptak a országban, Do Kvon kiadatását az Egyesült Államok és Dél-Korea is kezdeményezte

A podgoricai felsőbíróság novemberben, a kiadatásról szóló döntést követően arról tájékoztatott, hogy Do Kvon beleegyezett abba, hogy Dél-Koreának adják ki, ugyanakkor a végleges döntést erről az igazságügyi miniszternek kell meghoznia azt követően, hogy a férfi letöltötte a rá kiszabott börtönbüntetést Montenegróban.

Do Kvon piramisjátékra kísértetiesen hasonlító cégének összeomlása több mint 40 milliárd dollár értékű kárt okozott a befektetőknek. A Coingape júliusi írása szerint több mint 5 ezer, Do Kvonhoz köthető (több mint 210 millió dollár) mozdult meg az utóbbi időben.