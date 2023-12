Jövőre csak 250 új partnere lesz a McKinsey vezetési tanácsadónak, szemben a tavalyi 380 új partnerrel. A Big Three, vagyis a stratégiai tanácsadók nagy hármasának (a másik kettő a Boston Consulting és a Bain and Co.) oszlopos tagjánál a partnerré válás a lift a karrierlépcsőházban.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Hol van már a tanácsadó ipar pandémiás fellendülése? A McKinsey 2021-ben 420 partnerrel bővítette hálózatát. Míg a járvány előtti időszakban az 290 új partner számított átlagosnak.

A 3 év híján egy évszázada alapított vállalatnak 45 ezer alkalmazottja van szerte a világon, s 3 ezer partnere.

A gazdaság lassulásával a vállalatok számos iparágban újratervezték a rezsiköltségeiket, ez a tanácsadási keresletet is visszafogta. A McKinsey az év elején indította el a szerkezetátalakítást, s felszámolt 1400 munkakört. A Wall Street Journal információi szerint a McKinsey jó úton halad az egy számjegyű százalékos bevételnövekedés felé ebben az évben.

A rivális Bain elhalasztotta az új MBA felvételek kezdési dátumát. A tanácsadó cégek hagyományosan az üzleti iskolák diákjainak legnagyobb toborzói közé tartoznak, s a kezdési időpontok késése miatt aggódnak az egyetemek. Emellett a cégen belül az újonc tanácsadóknak is túl kevés tennivaló jutott az idén. Ezért sokan a negatív teljesítményértékelésektől tartanak.

Ezzel szemben a Boston Consulting partnereinek száma idén is kétszámjegyű százalékos növekedést mutatott és jövőre is ezt tervezik.

A McKinsey egykori partnerei és alkalmazottai vezető szerepet töltenek be Amerika legnagyobb vállalataiban. Neves öregdiákjai közé tartozik Sheryl Sandberg ,Meta korábbi operatív igazgatója, Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója és a Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser.