A McDonald’s döntése, hogy a fogyasztás lassulása és a geopolitikai feszültségek közepette növeli részesedését kínai üzletágában, azaz folytatja agresszív terjeszkedését. Ez ugyan kockázatosnak tűnik, ám az elemzők szerint igen kifizetődő lehet.

Egy kínai McDonald’s. Fotó: Johannes Eisele / AFP

Az amerikai cégek inkább növelik jelenlétüket Kínában, mintsem kivonulnának

Az amerikai hamburgergyártó ugyanis novemberben vásárolta vissza a Carlyle Grouptól 1,8 milliárd dollárért a 2017-ben megszerzett 28 százalékos részesedését a kínai üzletágban, 48 százalékra tornászva fel érdekeltségét a Hongkongot és Makaót is ellátó cégben.

A lépés élesen ellentétes azzal a dominánsnak tartott trenddel, hogy a nyugati multik a geopolitikai és gazdasági kihívások miatt részben vagy egészen kivonulnak Kínából.

A McDonald’s hatalmas előnye, hogy kínai cégében a CITIC nevű helyi cég a többségi partnere, ami elsőrangú politikai védelmet nyújt neki – mondta Jason Yu, a Kantar Worldpanel piackutató cég kínai ügyvezető igazgatója a Reutersnek.

Az, hogy valakinek egy nagyon erős kínai állami tulajdonú holding a partnere, azt jelenti, hogy nem lesz szem előtt a geopolitikai csatározások folyamán, és ez elég fontos

– tette hozzá Yu.

A kínai fogyasztási cikkek piacán megjelent többi amerikai cég közül a Starbucks, az Apple, a Coach márkájú divatcikkeket gyártó Tapestry és a Nike szintén ragaszkodik a világ második legnagyobb gazdaságában való jelenlétéhez.

Elemzők szerint

a Starbucks és a Nike ráadásul az olcsóbb kínai versenytársak piacra lépése miatt kőkemény piaci harcot is indított, hogy növelje vagy legalább megőrizze piaci részarányát.

A kávéóriás kitart terjeszkedési tervei mellett, és kisebb csészeméretet vezetett be. A Nike ezzel szemben a helyi piacra szánt, magasabb árkategóriájú tornacipőket kínál, mint például a Year of the Rabbit Dunk Lows gördeszkacipők.

Hatalmas a verseny a kínai gyorséttermek piacán, de a Meki nyerésre áll

Visszatérve a McDonald’sra, a hamburgergyártó mesterien használta fel a Carlyle befektetéséből származó pénzeszközeit, hiszen 2017 óta 5500-ra növelte, s ezzel megduplázta éttermei számát, és az ország második legnagyobb étteremláncává vált.

A vállalat azonban még csupán nagyjából fél távnál jár abban, hogy elérje hosszú távú célját, mely szerint 2028-ra több mint tízezer üzletet akar Kínában.

A sikert azonban nem adják olcsón a hatalmas országban, a Meki versenytársai is gombamód növekednek.

A többek között a KFC-t és a Pizza Hutot is üzemeltető Yum China már több mint 14 ezer üzlettel rendelkezik. A hazai szereplők közül pedig a csirkés burgerekre specializálódott Wallace boltjainak a száma már 2021-ben elérte a 20 ezret, az újabb belépő, a szintén „kínai stílusú” burgerekre specializálódott Tastien pedig több mint 3500 üzletet nyitott.

A kilátások rövid távon nem túl rózsásak, de a merészek most bővítenek

Az biztos, hogy ha a Kína és a Nyugat közötti kapcsolatok romlanak, az nem sok jót ígér a Kínában letelepedett amerikai cégekre nézve – mondta Greg Halter, a Carnegie Investment Counsel befektetési tanácsadó cég igazgatója.

Ha a feszültségek tovább éleződnek, nemcsak a McDonald’s, hanem más nyugati vállalatok is kivonulhatnak Kínából, ahhoz hasonlóan, ami Oroszországban történt az elmúlt két évben

– mondta Halter.

Yu szerint viszont további digitalizációra és a helyi ízléshez igazodó étlapra van szükség, az utóbbi különösen kulcsfontosságú ahhoz, hogy a 140,2 milliárd dolláros kínai gyorséttermi piacon csatát nyerjenek.

Bár a McDonald’s kínai étlapja ismerős lehet az amerikai fogyasztók számára is, helyi ízekkel is bővítették, almás helyett például taros pitét – ami egy Kínában termő lila gumóból készül – kínálnak.

Az Euromonitor szerint a kínai gyorsétterem-láncok piaci értéke 2025-ig évente átlagosan 4 százalékkal nő, és a hamburgert kínáló éttermek közül a McDonald’s uralja a piacot nagyjából 70 százalékos részesedéssel.

Kína lassuló gazdasági növekedése és az idei gyenge fogyasztás ugyan jócskán visszavetette a kínai fogyasztói piacnak kitett globális vállalkozásokat, ám a McDonald’s könnyedén verheti a piacot – mondta Ben Cavender, a sanghaji China Market Research Group stratégiai vezetője.

Szerinte az értékorientált középosztálybeli fogyasztók ragaszkodása és az országszerte csökkenő bérleti díjak kedvezően hatnak a gyorséttermekre.

Ha van olyan időszak, amikor érdemes megduplázni a kínai befektetéseket, akkor az most jött el

– foglalta össze álláspontját a stratéga.