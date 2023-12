Nincs megállás, tovább ömlik a pénz az OpenAI-hoz

Úgy tűnik nem törte meg az OpenAI lendületét a társaság vezetését megrázó novemberi dráma, sőt a vállalkozás újabb tőkemelésen gondolkozik, mely 100 milliárd dollárra vagy többre értékeli a társaságot, amivel a ChatGPT az egyik legértékesebb startuppá válhat.

Az egyeztetések egyelőre még a korai szakaszban járnak, így a részletek még nem véglegesek, a cég értékeltsége vagy épp a tőkeemelés ideje sem végleges az ügy ismerői szerint. Az befektetőket a mesterséges intelligenciát fejlesztő társaság rendhagyó vállaltvezetési struktúrája sem riasztotta el, melyben névlegesen továbbra is a profitorientált vállalatot irányító nonprofit szervezet mondja ki a végső szót. Igaz, a novemberi dráma talán pont arra világított rá, hogy a valóságban ez azért nem teljesen így van, hiszen az igazgatósági pozíció nélküli, de a finanszírozást biztosító Microsoft képes volt érvényesíteni akaratát.

Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Amennyiben a finanszírozási kör megvalósul, úgy a CBInsights adatai szerint a ChatGPT-ről elhíresült cég a SpaceX után a második legtöbbre értékelt startuppá válhat.

A cég részvényeihez egyes befektetők januárban, egy másik ügylet keretében is hozzájuthatnak, amikor a dolgozói részvényeket lehet megvásárolni 86 milliárd dolláros értékeltség mellett. A Thrive Capital vezette ajánlat során azonban a befektetői érdeklődés meghaladja az elérhető részvények mennyiségét.

A cég növekvő értéke rámutat az MI-szektort övező mániára, miután a ChatGPT-3 alig egy éve elérhető lett a nagyközönség számára.

A Microsoft 13 milliárd dollárt fektetett a vállalkozásba, miközben az OpenAI vetélytársa, az Anthropic az Amazontól és a Google tulajdonos Alpabettől vonzott be dollár milliárdokat, míg a Hugging Face a Salesforce vezette befektetői csoporttól vont be tőkét 4,5 milliárd dolláros értékeltség mellett. Az MI számítások mögött álló csipek gyártója, az Nvidia pedig arról számolt be, hogy több mint két tucat befektetést hajtott végre idén. Sőt, még a Lidl mögött álló holding is a mesterséges intelligenciába önti a pénzt.

Az OpenAI mindemellett egy saját csipgyártó létrehozásának finanszírozásáról is folytat tárgyalásokat, az Abu Dzabiból érkező G42 alappal. A tervek szerint az emírségekből származó cég 8-10 milliárd dollárral szállhat be a vállalkozásba – írja a Bloomberg.

A céget vezető Sam Altman ugyanis szeretne saját félvezetőgyártót létrehozni, mely az Nvidia versenytársa lehet.