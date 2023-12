Abdulaziz bin Szalmán szaúdi energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a múlt héten bevezetett, napi több mint kétmillió hordós termelésvágást csak a piaci feltételek gondos mérlegelése után, fokozatosan vonják majd vissza.

Abdulaziz bin Szalmán az oroszokat szavahihető stratégiai szövetségesüknek tartja.

Az olajexportáló országok szempontjából azonban nem ért el sikert a herceg Bloombergnek adott nyilatkozata. A nyersolaj ára nem lőtt ki, az amerikai WTI alaptípus hordója alig valamivel drágább 73 dollárnál, míg egy hete még 79 dollár körül jegyezték. Az északi-tengeri Brent pedig 78 dollár körül mozog, hajszálnyival drágább, mint a múlt csütörtöki OPEC+-ülés előtt volt.

Megfigyelők ugyanis változatlanul kételkednek a beígért kínálatcsökkentés teljes körű végrehajtásában, és emlékeztetnek arra is, hogy a kétmillió hordós vágás fele az új elem, egymillió hordóról már korábban is beszéltek. A szaúdi energiaminiszter azonban igyekezett eloszlatni a kételyeket, ugyanis azt mondta:

Őszintén hiszem, hogy a teljes csökkentés valóban megtörténik, s a kereslet is javulhat az első negyedévben.

Ez a kettős hatás, azaz ha a kínálat egyidejűleg szűkül a kereslet jelentős növekedésével, valóban nagyobb olajárugráshoz is vezethet, de ehhez a világgazdaság felpörgése is nélkülözhetetlen, az európai gazdaságok azonban egyelőre nem teljesítenek fényesen, ahogy Kína sem.

Szaúdi–orosz két jó barát

A kitermeléscsökkentés valódi hatását nehéz felmérni, ugyanis Oroszország esetében sokkal inkább az visszafogásáról van szó, mintsem tényleges kitermelésvágásról. Tény, azonban, hogy

novemberben ezermilliárd rubel alá esett az olaj és gáz értékesítéséből származó bevétele a szankcionált országnak.

Abdulaziz herceg azt mondta, jobban örült volna a tényleges kitermeléscsökkentésnek az oroszok részéről is, de erről nem tudta meggyőzni kollégáját. Moszkva szerint ugyanis a kemény fagyok fizikailag megnehezítik a kitermelés visszafogását – ezt a szaúdi herceg is elismerte, és hangsúlyozta a Rijád és Moszkva közötti barátságot, ami szerinte az olajkartellen belül is kulcsfontosságú.

Mi hiszünk nekik, őszintén gondolom, hogy mindent az előírtak szerint csinálnak, és nem a véleményeknek, hanem a tankerkövetési adatoknak hiszek

– hangsúlyozta. A herceg ugyanúgy bízik az Egyesült Arab Emírségekben is, annak ellenére, hogy évek óta azzal érvelnek, hogy meg kell emelni a kitermelést, hogy pénzt lássanak hatalmas befektetéseikből.

Nem kötöttük volna meg a mostani megállapodást, ha úgysem tartják be a tagjaink

– reagált az emírségek szerepét firtató kérdésre.