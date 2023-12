A hitelminősítők bizalma továbbra is töretlen a magyar gazdaságban – így reagált Pénzügyminisztérium (PM) a Standard and Poor’s mai döntésére. A tárca szerint a New York-i székhelyű hitelminősítő kedvezően értékelte az gyors csökkentését, a forint stabilizálását, valamint a folyó fizetési mérleg egyenlegének javítását. Értékelésükben úgy vélik, ezek a tényezők csökkentették a Magyarországot övező kockázatokat.

Fotó: gary yim

A S&P megerősítette, hogy a magyar államadósság finanszírozása biztonságos és több lábon áll. Ebben nagy szerepet kap a stabil belföldi bankrendszer, a lakossági kötvények és a nemzetközi kibocsátások is. A hitelminősítő Magyarország tekintetében jövőre 2,6 százalék-os, majd 2025-26-ra átlagosan 2,8 százalékos gazdasági növekedést vár.

A dokumentum a kockázatok között említi Magyarország energiakitettségét, ugyanakkor elismeri, hogy hazánk komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy több irányból szerezzen be energiát. A kihívások közé sorolják továbbá az Európai Bizottsággal meglévő politikai vitákat, azonban az S&P elemzői továbbra is azzal számolnak, hogy hamarosan megkezdődhet az európai uniós források folyósítása:

2024 első felére a források egy részének feloldásával számol a hitelminősítő.

Magyarországot 2006-tól kezdődően sorozatosan leminősítették, azonban a 2010 utáni kabinetek sikeres gazdaságpolitikájával 2016/2017-től kezdődően több felminősítést is kapott az ország. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítő két osztályzattal magasabbra sorolja hazánkat, mint az elmúlt évtized elején. Ez azt jelenti, hogy Magyarországot továbbra is befektetésre ajánlják a hitelminősítők, és egy háború szomszédságában is bíznak a magyar gazdaságban.