Felhörpinti a Courvoisier-t a Campari: az olasz likőrgyártó a kultikus francia konyakmárkával bővíti portfólióját. A vételár is méltó volt a Courvoisier-hez, amelytől 1,2 milliárd dollárért válik meg tulajdonosa, a minőségi szeszes italok piacán meghatározó szerepet betöltő japán Beam Suntory.

Az 1828-ban alapított Courvoisier legnagyobb piaca az Egyesült Államok.

Fotó: Luiza Kamalova / Shutterstock

Bizonyos feltételek teljesülése esetén további 120 millió eurót fizetnek majd a japánoknak 2029-ben. A Camparinak 1860-as megalapítása óta ez lesz a legnagyobb felvásárlása, megelőzve az eddigi rekordot, amit a narancslikőrrel kevert ikonikus konyak, a Grand Marnier 2016-os, 490 millió eurós akvizíciója jelentett.

Szakértők szerint a Campari éléről jövőre távozó, a társaságot felvásárlásokkal bővítő Bob Kunze-Concewitznek ez volt az utolsó nagy és emlékezetes dobása.

Előrehoztuk idén a karácsonyt

– viccelődött Kunze-Concewitz az ügylet hivatalos bejelentését követő elemzői tájékoztatón, hozzátéve, hogy a Campari csoport a bevételnövekedésének a felét akvizíciókkal éri el, s célja, hogy minél közelebb kerüljön az ágazat két kiemelkedő szereplőjéhez, az ír Diageóhoz és a francia Pernod Ricard-hoz.

A Camparinak egyébként a Grand Marnier mellett volt már egy kisebb forgalmú és ismertségű konyakmárkája, a Bisquit. A Courvoisier révén a Campari elsősorban az észak-amerikai piacon erősíti pozícióit, a konyak értékesítéséből befolyó összeg 55 százaléka onnan származik.

Az 1828-ban alapított Courvoisier forgalma az idei első tíz hónapban 33 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, de ennek prózai oka van: az amerikaiak visszavettek a fogyasztásukból, a történelmi magasságokba szökött inflációra válaszul.

Korábban, a pandémiát követően viszont szinte nyakalták a finom francia konyakot, ezt tapasztalva a kereskedők túlrendelték magukat, most viszont inkább a készletek leépítésével vannak elfoglalva, mintsem újabb szállítmányokat rendeljenek meg – írja a Reuters.

Fotó: Shutterstock

Jelentős mennyiség fogy a francia konyakból a Távol-Keleten is, ott is kiemelten Kínában, ahol már a korábbi japán tulajdonos is aktívan hozzájárult a prémium kategóriát képviselő ital népszerűsítéséhez.

Kunze-Concewitz elmondta, hogy a Courvoisier-től a Campari-csoport forgalmának 9 százalékos bővülését remélik, továbbá az egy részvényre eső nyereség (EPS) 2 százalékos növekedését. A vételárat teljes egészében egy 24 hónapra szóló áthidaló bankhitelből finanszírozzák – írják a közleményükben.

A Campari bruttó marzsát 80 bázisponttal javíthatja a márka átvétele és forgalmazása. A gyártás és a palackozás értelemszerűen Franciaországban folytatódik. Ahogy eddigi nagybevásárlásai után, úgy most is

erős marketingkampánnyal fogja a Campari a világ négy leghíresebb konyakja közé sorolt Courvoisier fogyasztását az értő közönség figyelmébe ajánlani.

Greg Hughes, a Beam Suntory elnök-vezérigazgatója a Courvoisier eladását azzal indokolta, hogy cége az alaptevékenységére akar fókuszálni, az pedig a whiskygyártás. A japánok tulajdonában van többi között a Jim Beam márka is.