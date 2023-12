A francia autógyártó csoport ambiciózus célját csütörtökön kiadott közleményében fogalmazta meg, arra hivatkozva, hogy a korábbinál is ádázabb verseny dúl majd a tömegtermeléssel előállított kis- és középkategóriás villanyautók piacán, ahová a kéretlen kínai konkurencia betörése is folyamatban van.

Az elektromos Renault Scénic is nagy durranásnak ígérkezik.

Fotó: Uwe Lein / AFP

A minőség adott, a megfizethetőség viszont még jó távolra esik a joggal elvárható szinttől, bár kétségtelen, hogy a Renault igyekszik: jövőre kerül a kereskedésekbe a 25 ezer eurós (9,6 millió forint) Renault 5-ös, csakúgy, mint a szomszédos Szlovéniában készülő 20 ezer eurós (7,6 millió forint) Twingo – mindkettő tisztán elektromos meghajtással.

Renaulution – francia forradalom az autóiparban

A radikális költségleszorítási tervet 2027-re teljesíteni kell, és nem csak a villanyautók, de a belső égésű motorokkal szerelt autók esetében is, igaz, ott a Luca de Meo vezette cégcsoport beéri 30 százalékos lefaragással is.

Fontos fejlemény még a Renaulution, azaz a cég neve és a forradalom összevonásával képzett szóval összefogott programban, hogy az új modellek fejlesztési idejét is megkurtítják, ezzel igazodva a kínai versenytársak által diktált világtrendhez.

Ezentúl egy modell életciklusa három helyett kétéves lesz, ami persze nem jelenti azt, hogy ne maradna gyártásban, csak a szokásos ráncfelvarrást, igazítgatást végre kell hajtani rajta, s kvázi 2.0-ás termékként eladhatóvá tenni.

Bejelentették azt is, hogy az ipari átállás részeként négy új modell gyártását fogják megkezdeni a következő négy évben a törökországi bursai üzemükben, amelyet eleve a flexibilis termelést szem előtt tartva alakítottak ki a modellváltások gyors végrehajtását lehetővé téve. A vállalat az elmúlt négy évben megfelezte a tőkekiadásokat, és a közlemény szerint jövőre tizenkét új modell bevezetésére készül fel – írja a Bloomberg.

A mesterséges intelligenciára épít a Renault

A költségcsökkenésben jelentős feladatot kap a mesterséges intelligencia, amelyet segítségül hívva 40 százalékkal tervezik csökkenteni a gyártás során felhasznált energia mennyiségét, míg az előre tervezéssel 20 százalékot tud lefaragni a becsült költségekből az egyes beruházásoknál.

A digitalizáció és az adatfeldolgozás fejlesztésében is számítanak a gépagyakra, s fontos feladatuk lesz a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének menedzselésében, ami a klímavédelmi szempontok mellett anyagilag is jól jön, hiszen a kevesebb karbonkvóta megtakarítást is jelent egyben.

Az elektromos Renault 5-östől legalább akkora sikert remélnek, mint legendásá vált elődjétől.

Fotó: SERGE TENANI / AFP

A most ismertetett terv része a Renault csoportnál zajló nagy átalakításoknak, amelyek az egykori mindenható főnök, Carlos Ghosn korrupciós botrányát követően váltak halaszthatatlanná, s amelynek jegyében a Nissannal és a Mitsubishivel kötött, a japánok számára hátrányos szövetség fellazítása is megtörtént az idén.

Nagy változást jelent az is, hogy

a belső égésűek üzletágát és a villanyautós üzletágat elválasztják egymástól, és utóbbi, Ampere névre keresztelt egységet tőzsdére viszik.

Hogy mikor, mennyiben és milyen módon, azt egyelőre nem tudni e téren ugyanis hatalmas különbségek vannak a Renault saját számai és a piac értékítélete között.

Márpedig a piac a valóságtól elrugaszkodottnak tatja az Ampere 8-10 milliárd euróra belőtt értékét.

Nem vagyunk bolondok, ha a valósnál alacsonyabbra értékelik a villanyautó-gyártó üzletágunkat, akkor nem visszük tőzsdére jövőre

– szögezte le Luca De Meo, a Renault vezérigazgatója cége befektetői napján, amelyen épp az Ampere névre keresztelt egység elsődleges részvénykibocsátásával (IPO) kapcsolatos terveiket ismertették a múlt hónapban.

A piac belefáradt az ígéretekbe

A svájci UBS elemzője egyenesen 3-4 milliárd euróra értékelte az Ampere-t, mire De Meo megjegyezte, hogy a Renault önerőből is képes az Ampere fejlődéséhez szükséges források előteremtésére, viszont az IPO révén megvalósuló piaci tőkebevonással a folyamat felgyorsítható és az osztalékfizetés ideje is korábbra hozható.

A Reuters forrásai októberben 7 milliárd eurónál húzták meg a vörös vonalat, ami az IPO még tolerálható alsó határát jelenti, ezt De Meo érthetően nem kívánta kommentálni.

Érdekesség, hogy a csütörtöki közleményt 1,3 százalékos árfolyamcsökkenéssel fogadta a piac, amely egyébként szinte valamennyi költségcsökkentésre irányuló kezdeményezést honorálni szokott.