Újabb kibocsátó debütált kedden a Budapesti Értéktőzsde középvállalati platformján, a BÉT Xtenden: a STRT Holding részvényeinek bevezetését ünnepélyes csengetés jelezte a tőzsdén. Az angyalbefektető Balogh Petya által alapított és vezetett, startupok számára forrást biztosító STRT Holding tőzsdére lépését sikeres zárt körű tőkeemelés előzte meg, amelynek keretében összesen 1,15 milliárd forint tőkét vont be a társaság.

Új színfoltot hozott a pesti börzére Balogh Petya cége, a STRT Holding.

Fotó: Soos Bertalan

Angyalbefektető szállt le a pesti börze parkettjére

A STRT Holding nyilvános piacra lépésével a BÉT Xtend már 20 kibocsátót számlál. A bevezetés apropóján megrendezett kereskedésindító csengetésen – többek között – Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója és Balogh Petya is részt vett.

A tavaly létrehozott STRT Holding elsősorban azokat a magyar és régiós, korai fázisú startup vállalkozásokat segíti, amelyek a szoftveralapú üzleti (B2B) megoldások, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazásában, az oktatásban, a mobilitás terén vagy egyéb technológiai területen szeretnének eredményeket elérni itthon és a nemzetközi piacon.

Ennek jegyében, az átlagosan 20-30 millió forint értékű befektetések mellett a STRT mentorálást is biztosít a portfóliócégek számára. Balogh Petya és társai azért dolgoznak, hogy úttörő tevékenységükkel formálják, építsék, és néhány ponton megváltoztassák a jelenlegi magyar startupkörnyezetet.

Az STRT tevékenységi körét a tanácsadás és az oktatás is színesíti, a vállalatot alapítása óta több mint 500 cég kereste fel tanácsért. Az idén életre hívott, Launchpad néven futó startupinkubációs programjuk első kilenc csapata éppen a napokban fejezi be a három hónapos munkát a STRT dedikált mentoraival, és mutatja be szolgáltatását, termékét a potenciális befektetőknek.

Több mint egymilliárdot toltak a hazai magánbefektetők Balogh Petya cégébe

A STRT Holding tőzsdére lépését tudatos építkezés előzte meg: év elején a BÉT feltörekvő hazai vállatok és befektetők kapcsolódását elősegítő exkluzív rendezvénysorozatán, a BÉT Xmatchen mutatkozott be. A társaság tőkepiaci tervei között szerepel a szintlépés a BÉT Standard kategóriájába és a további tőkebevonások is.

Szeptemberben jelentette be a STRT, hogy zárt körű tőkeemelése során úgy vont be 1,15 milliárd forintot több mint 70, a magyar startup-ökoszisztéma megkerülhetetlen szereplőjének számító magánbefektetőtől, hogy intézmények egyáltalán nem vettek részt a tranzakcióban. Ez volt az Xtend piac eddigi történetében a legnagyobb összegű, bevezetést megelőző, intézmények részvétele nélküli tőkebevonás.

Célunk az, hogy új csatornákat építsünk ki, amiken keresztül az átlagos tőzsdei befektető számára is elérhetővé válik az innovációs ökoszisztémába való befektetés. Ennek fontos mérföldköve, hogy a tőzsdén kereskedhetőek leszünk, mely egyben a saját nagyratörő terveink finanszírozását is támogatja. Azon dolgozunk, hogy minél több hazai startup érjen el nemzetközi sikereket, mi ehhez oktatással és kockázati befektetéssel tudunk hozzájárulni. De ha jól csináljuk, akkor az ő sikerük a mi sikerünk is lesz

– mondta el a bevezetés kapcsán Balogh Petya.

A Budapesti Értéktőzsde számára mindig öröm, amikor bővül a középvállalati piac, különösen, hogy a STRT Holding működése során ötvözi a nyilvános piac lehetőségeit és a startupszektor dinamizmusát, hozzájárulva ezzel a magyar tőkepiac és üzleti ökoszisztéma fejlődéséhez. A STRT egyúttal a középvállalatok számára is példaként szolgálhat, hiszen a tőzsdei jelenlétére alapításától fogva alappillérként, a növekedés eszközeként tekintenek

– tette hozzá Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.