Erősen szerepeltek 2023-ban a részvénypiacok, így a nagy kérdés az év végén hagyományosan az, folytatódhat-e jövőre is a hegymenet, vagy korrekció jön a 25 százalékos S&P 500 index emelkedése után. A Business Insider összegyűjtötte az elemzőházak prognózisait, amelyek szokás szerint elég nagy skálán szórnak, szóval van benne minden: a recessziós rettegéstől a féktelenül folytatódó bikapiacig.

3300 és 5400 pont közt valakinek biztosan igaza lesz.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai gazdaság meglehetősen rugalmasnak bizonyult 2023-ban, állta a sarat, és hiába növelte évtizedek óta nem látott tempóban a kamatokat a Federal Reserve, a mérséklődő inflációs adatok láttán a kamatemelési ciklust pontosan előrejelző befektetők fejest ugrottak a részvényekbe – ezt tulajdonképp bármikor megtehették az év során, nagyot nem tudtak hibázni.

Jogos tehát a felvetés, hogy mit hoz a 2024-es év a Wall Streetre.

A BCA Research szerint nem sok jót. A 2023 végén a 4800 pontot közelítő S&P 500-at a pesszimista forgatókönyvük szerint 3300 pontra várják, vagyis 2008 óta nem látott összeomlás, 31 százalékos bukó vár az amerikai piacokra, amelynek elsősorban az az oka, hogy recesszióba csúszik az Egyesült Államok gazdasága. Prognózisukban kifejtik, a recessziót – Amerikában és Európában – csak késleltetni lehetett idén, elkerülni azonban aligha, s a fejlett piaci gazdaságokra visszaesés vár, kivéve, ha a monetáris politika nem vált át ultralaza tónusra.

Erre a lépésre azonban meglehetősen kockázatos spekulálni – vélik a BCA-nál –, mivel az inflációs ráta már biztosan nem csökken olyan látványosan, mint tette azt a mostani évben. Szerintük a Fed csak nyáron kezd a kamatok csökkentésébe, kivéve, ha a munkanélküliség megugrik 2024 elején, a gazdaság pedig teljesen befékez. Amennyiben valóban elmarad a gazdaság növekedése éves összevetésben 2024-ben, akkor a vezető tőzsdemutató 3300 és 3700 pont közti sávba ereszkedhet vissza.

A JPMorgan elemzői szerint inkább lefele van tere a részvényárfolyamoknak. Ennek oka

a magas kamatkörnyezet,

a gyengülő fogyasztás,

a növekvő geopolitikai kockázatok és

egy esetleges

A részvények számára jövőre kihívást jelentő makrokörnyezetre számítunk – írták a JPMorgan szakértői, akik 4200 pontra várják egy éven belül az S&P 500-at. A részvények zömét túlértékeltnek tartják, amelyhez képest a vállalati eredmények már aligha tartják jövőre a lépést (már csak 7 százalékos profitemelkedést várnak az S&P 500 vállalataitól), ráadásul a geopolitikai és politikai kockázatok is elég magasak.

A Morgan Stanley összességében stagnálást vár: a fő index visszaeshet ugyan 2024 során, de csak 4500 pontig, ami még bőven belefér a természetes korrekció kategóriájába. A már most is extrém módon túlárazott technológiai részvények ralija folytatódik a jövő év elején is,

de nincs már messze szerintük az összeomlás, legalábbis a techpapírok körében.

Elemzőik azt javasolták a befektetőknek, hogy kerüljék a magasan árazott technológiai részvényeket, és helyette inkább a defenzív növekedési részvényekre összpontosítsanak, amelyek jellemzően az egészségügyi, közüzemi és fogyasztási cikkek ágazatában találhatók. Szintén ajánlják az ipar és energia szegmens vállalatainak részvényeit.

Barry Bannister, a Stifel piaci stratégája arra számít, hogy a megakapitalizációt elért növekedési részvények alulteljesítenek majd a pénzügyi, energia-, nyersanyag- és ingatlanszektorokban található ciklikus értékpapírokhoz képest, és a Federal Reserve nem fog kamatot csökkenteni az év első felében. (A ciklikus részvények árfolyama rendszerint akkor nő, ha jól teljesít a gazdaság, válság esetén viszont csökken.)

Fotó: Shutterstock

A Ned Davis Research szerint minden szem a Federal Reserve-re szegeződik majd 2024 folyamán, ahogy Jerome Powell elnök megpróbál a gazdaság számára egy puha földet érést levezényelni. Szerintük az alacsonyabb lehetővé teszi a kamatok csökkentését, és azt, hogy a 10 éves amerikai hozam 3,5 százalékig jöjjön vissza. Egy ilyen környezet megágyazhat a részvényeknek, az S&P 500-ra vonatkozó céláruk így 4900 pont 2024-re. Recessziót nem, helyette 1,5 százalékos GDP növekedést várnak, a befektetőknek pedig a kis kapitalizációjú, illetve a ciklikus részvényeket ajánlják.

A Bank of America is optimista, 5000 pontra várja a vezető tőzsdemutatót. De mint írták, nem azért, mert jönni fog a kamatcsökkentés, hanem amit a Fed elért:

a vállalatok alkalmazkodtak a magasabb kamatokhoz és az inflációhoz.

A Goldman Sachs célárfolyama 5100 pont, és az elemzői úgy vélik, egy csomó gazdasági adat mutat az irányba, hogy az infláció viszonylag gyorsan visszahűl a Fed 2 százalékos célzónájába. Ez pedig alacsonyan tartja a reálkamatokat és egyértelműen támogató a részvénypiacokra nézve – még akkor is, ha az átlagos értékeltségi mutatók magasak:

az indexben szereplő vállalatok részvénypiaci kapitalizációja a 19-szerese az általuk egy évben megtermelt profit átlagának.

A legoptimistább a legendás Yardeni Research, 5400 pontos célárral. Ed Yardeni szerint az amerikai gazdaság továbbra is rugalmasan teljesít, az infláció mérséklődik, a termelékenység pedig berobban azáltal, hogy a mesterséges intelligencia és a robotok fejlődése hatékonyabbá és nyereségesebbé teszi a vállalatokat.