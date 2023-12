Egyenesbe jött Európa legnagyobb utazásszervező cége, a német TUI, amely a 2023-as üzleti évében 977 millió eurós üzemi eredményt villantott, 139 százalékkal többet a bázisidőszakénál, s amit a frissített célkitűzése szerint a következő pénzügyi évében 25 százalékkal fejelne meg, miközben a bevételben 10 százalékos bővüléssel kalkulál.

Nem csak a TUI chartergépe, az utazásszervezésből származó profit is a fellegekben jár.

A szeptemberrel zárult üzleti év amúgy 24,5 százalékkal magasabb, 20,66 milliárd eurós bevételt hozott, ez már meghaladja a 2019-est, azaz a pandémia kitörését megelőző év teljesítményét. Eközben a cég az utolsó centig visszafizette a német államtól felvett, a pandémia idején folyósított életmentő kölcsönöket.

Utazásszervezés: az izraeli háború betett a foglalásoknak

Az előzetes terveknek megfelelve a hannoveri székhelyű társaság valamennyi húzó üzletága erőn felül teljesített, a szállásfoglalástól a üdülőhajózási üzletágon át egészen a charterjáratok üzemeltetéséig.

Az üzleti évben 19 millió utas, a tavalyinál 13 százalékkal több vette igénybe a TUI szerteágazó rekreációs szolgáltatásait.

Őket 65,5 fős TUI-csapat szolgálta ki, azaz a létszám egy év alatt 4,4 ezerrel nőtt. Bár a koronavírus-járványt követően feltámadt utazási kedv a TUI kezére játszott, elemzők máris figyelmeztetnek, hogy az izraeli válság és a a még mindig magas inflációval sújtva jelentheti azt is, hogy az utazási cég profitja akár már tetőzhetett is.

A TUI utasforgalma meghaladta a 19 millió főt a szeptemberrel zárult üzleti évben.

De ez a legrosszabb forgatókönyv, a TUI vezetése nem is számol ezzel, noha a kockázati tényezőket világosan látja. Így azt is, hogy az erős foglalási igények mellett az egyik kitüntetett célországukba, Egyiptomba a vártnál kevesebben vágynak most a szomszédban zajló Hamász-Izrael háború nyomán fellángolt idegenellenes hangulat miatt, ami akár terrorcselekményekhez is vezethet.

Sebastian Ebel TUI-vezérigazgató szerint azonban átmeneti lehet csak a megtorpanás, bár a konfliktus végének időpontját legfeljebb sejteni lehet.

Mindenesetre a legfőbb profittermelő időszakban, azaz a jövő nyári csúcsszezonban a TUI összesített foglalásaiban regisztrált 13 százalékos plusz kedvezőnek mondható, főként amellett, hogy az új utakat, szállás és kiegészítő programokat már átlagosan négy százalékkal drágábban adják.

A befektetők egyelőre a jó hírek beárazásával vannak elfoglalva, a TUI részvényárfolyama a londoni tőzsdén 8 százalékot pattant a szerda reggel kiadott éves jelentésre reagálva. A kurzus 552 pennyre, azaz négyhavi csúcsra futott fel, míg hazai pályán, a frankfurti tőzsdén 10,6 százalékos pluszt és 6,57 eurós árfolyamot mértek.

Bye bye London

A TUI részvényeit ugyanis mindkét piacon jegyzik, de kérdés, hogy meddig, hiszen a vállalatvezetés tervei szerint Londonból távoznának, várhatóan már a jövő év első felében. Az előkészületekhez februárban megszerezték a közgyűlési hozzájárulást is.

Az utóbbi négy év kereskedési és likviditási mutatói alapján jutottak erre a következtetésre, arról nem is szólva, hogy a tulajdonosi szerkezetben is német dominancia figyelhető meg.

Úgy látjuk, a TUI részvényeinek londoni kilistázásával nem sérül a társaság pozitív megítélése egyik legfontosabb piacunkon

– hangsúlyozta Sebastian Ebel. A londoni megjelenésük oka egyébként az volt, hogy még 2007-ben felvásárolták angol riválisukat, a First Choice Holidayst – írja a Reuters.