A Magyar Telekomot követő – és a Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusában figyelembe vett – brókercégek közül a múlt hét végén utolsóként a cseh Wood & Company is frissítette a vállalatra kiadott ajánlását és célárát, a hazai piacvezető távközlési cég remekül sikerült harmadik negyedéves gyorsjelentését követően.

A Magyar Telekom székháza. Fotó: Róka László / MTI

Piotr Raciborski – a Woodnál a Magyar Telekomért felelős részvényelemző – nem takarékoskodott a puskaporral, és az eddigi 546 forintról 969 forintra lőtte ki a legkisebb tőzsdei forgalmú magyar blue chip 12 havi előretekintő célárát, miközben erősen ajánlja a papír vételét.

A 77,5 százalékos emeléssel a Wood új célára egyszersmind a táblázat élére került, maga mögé utasítva a Concorde 950 forintos ajánlását is. A hatalmas ugrást magyarázza, hogy a cseh befektetési szolgáltató – úgy tűnik – ritkán lép, de akkor nagyot, hiszen az utóbbi két évben nem nyúlt az 546 forintos célárhoz, pedig azóta sok víz lefolyt a Dunán, azóta vezették be példának okául az inflációs díjindexálást is.

Mindenesetre a Woodnak köszönhetően az LSEG elemzői konszenzusának medián célára 724 forintról 795 forintra pattant fel, amely a pénteki 604 forintos záróértékéhez mérten közel 32 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz.

A Magyar Telekom részvényeinek kurzusa hétfő délelőtt fél tizenegyig 0,7 százalékkal, 608 forintra nőtt.