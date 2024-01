A tavalyi válságból is erősebben került ki a JPMorgan

Az egész évet tekintve a JPMorgan közel 50 milliárd dolláros rekordprofitot termelt, mivel a nettó kamatbevétel és a hitelminőség terén is jobban teljesített a vártnál – kommentálta a bankház negyedik negyedéves gyorsjelentését Jamie Dimon vezérigazgató. Úgy tűnik, a JPMorgan jól járt a First Republic megszerzésével is.

2024.01.12. 16:20 | Szerző: Murányi Ernő