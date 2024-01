Állampapír vagy részvény? – egyértelmű választ adott a lakosság

Az állampapír népszerűsége töretlen, de az alapkezelőknél is százmilliárd forintos tételt fektetett be a hazai lakosság novemberben. A tőzsdén szerencsét próbáló kevesek kockázatvállalása az állampapírt választókénál is jobban kifizetődött.

2024.01.08. 16:05 | Szerző: Kadlót Tibor