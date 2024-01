Története legnagyobb napon belüli zuhanását szenvedte el a Watches of Switzerland részvényárfolyama csütörtök reggel.

Megkopott a luxusóra-kereskedő varázsa a tőzsdén. Fotó: Shutterstock

A befektetők azt követően látták úgy, hogy eljött a részvényeladás ideje, hogy a londoni központú luxusóra kereskedő a bizonytalan kereslet miatt visszavágta éves bevételi céljait. A társaság papírjainak kurzusa 28 százalékot esett a londoni tőzsdén a kereskedés első perceiben.

A cégcsoport a 2024-es harmadik pénzügyi negyedév biztató kezdete ellenére a karácsony előtti és az azt követő időszakban ingadozó kereskedelmi teljesítményt tapasztalt, mivel a kihívásokkal teli makrogazdasági környezet hatással volt a luxustermékeket fogyasztókra is.

Arra számítunk, hogy ezek a kihívásokkal teli körülmények a pénzügyi évünk hátralévő részében is fennmaradnak

– idézte a társaság közleményét a Reuters.

A társaság idei bevételét az eddigi 1,65-1,7 milliárd font helyett már csupán az 1,53-1,55 milliárdos sávba várja, a devizahatástól szűrt forgalombővülés pedig 8-11 százalék helyett mindössze 2-3 százalékos lehet. Az üzemi árrés (EBIT-marzs) 8,7-8,9 százalék között futhat be. Az előző évben még 10,7 százalékos haszonkulccsal dolgozott a vállalat.

Az Egyesült Királyságban, Európában és az Egyesült Államokban összesen közel 200 bemutatótermet fenntartó luxusóra kereskedő olyan márkákat képvisel, mint a Rolex, az Omega, a TAG Heuer, a Breitling vagy éppen a Bulgari.

A vállalat szerint a legfontosabb márkái iránti kereslet továbbra is erős az Egyesült Államokban, ahol az eladások továbbra is két számjegyű növekedést mutatnak, az Egyesült Királyságban azonban nagyobb kihívásokkal szembesült a luxusóramárkák és a nem márkás ékszerek széles skálájánál is.

„Az ünnepi időszak idén különösen volatilis volt a luxusszektor számára, mivel a fogyasztók más területekre, például a divat, a szépségápolás, a vendéglátás és az utazás felé fordították a kiadásaikat. Bár csalódottak vagyunk e tendencia miatt, piaci részesedésünk növekedése bizakodásra ad okot az Egyesült Államokban és Egyesült Királyságban egyaránt” – mondta Brian Duffy vezérigazgató.