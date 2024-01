Már az idei év első negyedében bevezethetik a frankfurti tőzsdére a német Douglas parfüm-kiskereskedő vállalatot, legalábbis ezt fontolgatja a menedzsment – értesült a Reuters.

A Douglas egyik boltja. Fotó: Shutterstock



Nagyot nőtt a tőzsdére igyekvő cég, de fojtogatják az adósságok

A hazánkban is közismert vállalat a következő hetekben teszi közzé a karácsonyi szezon gazdálkodási adatait is magában foglaló gyorsjelentését, hogy a piaci feltételek kedvező alakulása esetén már márciusban parkettre léphessen. Az IPO azonban némileg késhet is, az időzítésről még nem hoztak végleges döntést.

A bevezetés során akár a 7 milliárd eurós tőzsdei kapitalizációt is elérheti a jelenleg a luxemburgi CVC Capital Partners magántőkealap-kezelő cég tulajdonában álló kiskereskedelmi hálózat.

A tőzsdei bevezetésből származó bevételt az adósságok törlesztésére fordítanák, hiszen a vállalatnak szeptember végén mintegy nettó 3,4 milliárd euró tartozása volt, beleértve a boltlízingeket is, ami a korrigált nyereség mintegy 4,7-szeresének felel meg.

Az új vezérigazgató, a holland Sander van der Laan irányítása alatt a Douglas tavaly szeptemberig 12 százalékkal, több mint 4 milliárd euróra növelte forgalmát, míg EBITDA-ja nagyjából 726 millió euróra rúgott.

A Douglas lehet az első fecske az idei IPO-szezonban

Az IPO-ra a tőzsdei bevezetések szempontjából meglehetősen csendes két év után kerülhet sor. A növekvő kamatköltségek és a geopolitikai bizonytalanság ugyanis érthetően visszafogta a vállalkozó kedvet a globális tőkepiacon.

A londoni Dealogic pénzügyi platform adatai szerint 2009 óta a tavalyi év volt a leggyengébb a tőzsdei bevezetések tekintetében, csupán 120 milliárd dollárnyi forrásbevonással. Az IPO-kra szakosodott bankárok mégis jó hangulatban várták az új évet, mivel az amerikai jegybank, azaz a Fed idén már megkezdheti a kamatlábak csökkentését, ami lendületet adhat az üzletágnak.

A Douglas mellett Európában egyebek között parkettre kerülhet a Renault elektromos járművekkel foglalkozó, Ampere nevű leánycége, illetve a bőrápoló termékeket gyártó svájci Galderma egészségügyi társaság is.

A pandémia alatt is bővült a hazai hálózat

A John Sharp Douglas által több mint 200 éve, 1821-ben Hamburgban megalapított vállalat első budapesti üzletét 2001-ben nyitotta meg. Magyarországi üzleteinek száma jelenleg 23, ebből tíz Budapesten található, a többi vidéken.

Míg nemzetközi szinten 600 üzletét kényszerült bezárni a cég a pandémia nyomán megváltozott vásárlói szokások miatt, ezalatt Magyarországon további három üzletet nyitott meg a Douglas Parfüméria.

A lánc online csatornán is megvásárolható kínálatát színesítik az Estee Lauder, a La Mer, a Lancome, a Shiseido, a La Pairie és a Rituals termékei. Saját palettáját pedig Douglas Collection néven állította össze.