Nagyot hajráztak tavaly év végén a hazai befektetési alapok, a decemberi közel hétszázmilliárd forintos bővülésnek köszönhetően átlépte a 14 ezermilliárd forintot a kezelt összvagyon, 2023 így rekordévként vonul be az eszközosztály történetébe.

Rekordévet zártak a hazai befektetési alapok, a kötvényalapok kiemelkedően népszerűnek bizonyultak 2023-ban. Fotó: Shutterstock

Rendkívül erős volt a december a magyar alapkezelőknél, a megtakarítók 467 milliárd forintért vásároltak befektetési jegyeket, ami a szochofizetési kötelezettség bevezetése által is motivált júniusi, 645 milliárd forint mögött a második legerősebb havi tőkebeáramlást jelenti a BAMOSZ friss adatai szerint. A befektetők az év utolsó hónapjában annyi megtakarítást kötöttek le ilyen termékekben, mint októberben és novemberben együttvéve.

A fejlett és a fejlődő piacokon egyaránt tetten érhető tőzsdei rali miatt a hozamok is kedvezően alakultak, 227 milliárd forinttal gyarapítva a befektetések értékét.

A hazai befektetési alapok vagyona egyetlen hónap alatt 694 milliárd forinttal, azaz 5,2 százalékkal ugrott meg, és 12 milliárd forinttal átlépte a 14 ezermilliárdos értéket. Ez új abszolút rekord az eszközosztály magyarországi történetében.

Decemberben is taroltak a kötvényalapok

Az év végén is a kötvényalapokat vásárolták toronymagasan a legnagyobb tételben, a 291 milliárd forintos értékesítés révén a legnagyobb termékkategória vagyona 7,7 százalékkal hízott. A második legméretesebb eszköztípus, az ingatlanalapok mérsékelt, nyolcmilliárdos tőkebeáramlást regisztráltak, és a hozamokkal együtt is kevesebb mint félszázalékos bővülést tudtak felmutatni.

A vegyes alapoknál érdemi tőkemozgás nem volt, a felpattanó hozamok viszont így is 2,5 százalékos emelkedést hoztak decemberben. A részvényalapok is szinte kizárólag a tőzsdei rali előidézte árfolyamemelkedésnek köszönhetik a közel 5 százalékos vagyonbővülést.

A likvid és alacsony kockázatú, ám a magas kamatkörnyezetben jól fialó pénzpiaci alapok a 15 milliárdos nettó értékesítés mellett a hozamokra is támaszkodhattak, vagyonuk így 3,5 százalékkal nőtt decemberben.

Az abszolút hozamú eszközök vagyonát a kategóriában kiemelkedőnek számító, 52 milliárdos pénzbeáramlás mellett az emelkedő árfolyamok is duzzasztották, együttesen 6,4 százalékkal. A tőkevédett alapokba 22 milliárd forintnyi friss pénz érkezett, a hozamokkal kiegészülve mintegy 5 százalékos volt a növekedés.

Az előbbieknél jóval kisebb vagyonnal rendelkező árupiaci alapok bő kétmilliárd forintot tudtak felszívni a piacról, a hozamok viszont már nem alakultak túl jól, mindössze 3,4 százalékos növekedésről adtak számot. Az ugyancsak az apróbb kategóriák közé tartozó származtatott alapok 1,3 milliárdos nettó értékesítését jókora hozamok egészítették ki, 6,4 százalékkal ugrott meg az összvagyonuk.

Óriási pénzek mozdultak meg, csúcsév az alapkezelőknél

Az év egészében is a decemberihez hasonló trendek érvényesültek. A megtakarítók 3364 milliárd forintot fektettek befektetési alapokba, majdnem háromszor annyit, mint 2022-ben. Nagyobbrészt ez az óriási beáramló pénztömeg járult hozzá a csúcsdöntéshez, amit a tavalyihoz képest sokkal bőkezűbb hozamok további mintegy 1360 milliárddal egészítettek ki.

A két jelentős tétel eredőjeként a BAMOSZ-tagoknál kezelt vagyon a másfélszeresére hízott 2023-ban.

Az év legnagyobb nyertesei a kötvényalapok: pontosan megduplázták az év elején még 2617 milliárd forintra rúgó vagyonukat. A hazai kisbefektetők bő 2100 milliárd forintot vásároltak belőlük, vagyis az alapkezelőkhöz vitt megtakarítások mintegy kétharmada ilyen termékekben talált helyet.

Kiemelkedő évet tudhatnak maguk mögött a pénzpiaci termékek is, ahol közel 70 százalékkal ugrott meg az összvagyon, amely ezzel újra átlépte a félezer milliárdos szintet.

Az abszolút hozamú alapok és az év elején még mindössze néhány tízmilliárdos vagyont kezelő tőkevédett alapok is jelentős növekedésen vannak túl, és harmadával hízott a főként intézményi befektetők vagyonát kezelő zárt körű alapok vagyona is.

A részvényalapok a hazai és a nemzetközi részvénypiacok erőteljes emelkedése mellett is mellőzték a befektetők, 12 hónap alatt alig hárommilliárd forintos tőkebeáramlást tud felmutatni a kategória, a két számjegyű tőzsdei hozamok kellettek ahhoz, hogy 18 százalékkal emelkedjen a bennük kezelt vagyon értéke. Az ingatlanalapok is nagyobbrészt a felfutó árfolyamoknak köszönhetik a 15 százalékos bővülést. Hasonló teljesítmény látható az árupiaci alapoknál is.

A vegyes alapoknak a kedvező piaci hangulat mellett is mindössze 7 százalékos bővülés jött össze tavaly, a harmadik legméretesebb kategória ezzel az egyik leggyengébb teljesítményt nyújtotta. Ennél rosszabbul csak a származtatott alapok tulajdonosai jártak, a legapróbb eszköztípus vagyona mind közül egyedüliként – 1,7 százalékkal – apadt.