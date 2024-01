Erősen kezdte a hetet a Budapesti Értéktőzsde, a BUX-index 0,25 százalékkal újabb történelmi csúcsot jelentő 63 787 pontig menetelt, a parkett forgalma 8,2 milliárd forint volt. A nap legnagyobb nyertese egyértelműen az Appeninn volt.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A vezető részvények többsége ugyan zöldben zárta a napot, a befektetők figyelme mégis az ingatlanbefektetési társaság részvényeire szegeződött, miután a pénteki tőzsdezárást követően kiderült: a vállalatot a fővárosi cégbíróság január 1-jével hivatalosan is bejegyezte szabályozott ingatlanbefektetési

elővállalkozásként, hamarosan pedig a részvények várakozási szerint szabályozott ingatlanbefektetési társasággá is válhatnak, ami jelentős adókedvezményeket tesz majd elérhetővé az Appeninn számára, továbbá ezentúl a nettó nyereség minimum 90 százalékát ki kell majd fizetnie a cégnek osztalékként – ezzel is a befektetőknek kedvezve.

Az Appeninn papírjai 17,6 százalékot raliztak a hétfői kereskedés során, 494 forintra módosítva ezzel a kurzust.

Az OTP részvényei 0,3 százalékkal 16 980 forintig, a Richter árfolyama 0,16 százalékkal 9245 forintig, a Magyar Telekom papírjai pedig 2,74 százalékkal 751 forintig meneteltek, veszteséget egyedül a Mol kurzusa termelt, az olajpapírok árfolyama 0,21 százalékkal 2832 forintra süllyedt.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek kiemelte: egész magas a volt forgalom,

felülteljesítő lett a budapesti tőzsde egyedi módon, mert a főbb európai indexek csökkennek.

Hozzátette: a vezető részvények többségükben emelkedtek, ugyanakkor a kis részvények nyújtották a legjobb teljesítményt. Az Appeninnen túl jól teljesítettek az Autowallis részvényei is, a cég rekordértékesítést jelentett, ennek hatására emelkedett az árfolyama, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. pedig belép a standard piacra, ennek nyomán ugrott meg az árfolyama – jegyezte meg.