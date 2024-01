Nagy hagyománya van a Wall Streeten a technikai alapú rémiztgetésnek: nagy kedvenc a három fekete katona, de a hulló késeknek is megvan a maga romantikája. Két olvasata is van az elemzők januári borúlátásának: tényleg szaporodnak a piacon az intő jelek vagy csak elgurult a szakértők gyógyszere. Bár egyszerre aligha borulhat ki ennyi fiola.

Fotó: Shutterstock

Az óceán túloldalán leginkább a jegybankárok óvatoskodása borzolja a kedélyeket. Év elején a Wall Street szakértői annyira ráfeszültek a kamatcsökkentésre, hogy szinte már csak a menetrend volt vitatéma. Amíg ők a tavasz vagy nyár kérdését boncolgatják, a Fed tisztviselők még mindig óvatosabb tónusban kommunikálnak. És az amerikai gyorsjelentési szezon sem oszlatja a télvégi fényhiány felhőit. Az még hagyján, hogy a nagybankok gyatra számokat közöltek, ettől a szemük sem rebbent a befektetőknek. Régi igazság, hogy túl nagyok a csődhöz. De annál fájdalmasabb, hogy a regionális bankok is meredek profitcsökkenésről számoltak be. És ugye már a tavaly márciusi bankpánik is az amerikai középbankok piacáról indulva tarolta végig a világ tőzsdéit.

Érdekes negatív analógiát vetett fel a Concorde blogon Jónap Richárd portfóliómenedzser. Szerinte,

2024 a 2009-es évre hajaz, fordított előjellel.

Vagyis szintén márciusban jöhet a fordulat, de nem a mélypontról felfelé, hanem a csúcspontról lefelé. Magyarán, még utoljára felülhet halálos ágyán a piac, amihez energiát adhat a mesterséges intelligencia sztoriról lemaradt befektetők pánikvásárlása, s az amerikai jegybank szerepét játszó Fed gyors lelazulásába vetett hit. Ám mindkettő kifulladhat márciusra és persze, negatív katalizátorban sincs hiány. A az a stagfláció, a geopolitikai kockázatok, az amerikai-kínai kötélhúzás és az amerikai elnökválasztási kampány fordulatai épp elegendő gyúanyagot szolgáltatnak egy tőzsdeomláshoz.

Pesszimista nézeteknek adott hangot a Világgazdaság szerdai podcast adásában Debreczeni Csaba, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője is, mondván:

A frissen érkező makroadatok és a jegybanki előrejelzések tükrében jól látszik, hogy az elmúlt hónapokban túlságosan optimistává váltak a befetetők, és hidegzuhanyként érte őket, hogy mégsem lesz olyan könnyű az idei év, mint azt korábban gondolták.

A szakértő csak olyan szektorokban lát növekedési potenciált, amelyek kimaradtak az elmúlt hetek-hónapok ralijából, ilyen például az amerikai olajszektor, vagy a közműszektor.

A tőzsdei vészmadarak elkülönült gyűlekezőhelye az olajpiac, ahol a Hormuzi-szoros esetleges lezárását kifejezetten fekete hattyú eseményként kezelik az elemzők.