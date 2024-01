Nem úgy fogynak az elektromos autók az amerikai piacon, ahogy azt a gyártóik szeretnék. Ebből okulva sorra veszik vissza kapacitásaikat, és az elektromos átállás finanszírozására szolgáló összegekből is rendre lecsípnek, jobb esetben hosszabb időszakra húzzák szét a rendelkezésre álló keretet. Így tesz a Ford is.

F-150-es pick-up összeszerelése a Ford dearborni gyárában. A benzinest viszik, az elektromosat nem annyira.

Fotó: Jegg Kowalsky / AFP

A hét végén a Ford döntött úgy, hogy csökkenti a legendás Ford F-150-es kisteherautó elektromos változatának, a Lightningnek a gyártási volumenét. Nem is kevéssel, hiszen április 1-jétől csak egy műszakban folyik a gyártás, és heti 1600 e-pick-up előállítására térnek át.

A döntés előzménye, hogy októberben már kivettek egy műszakot a háromból, így a mostani döntéssel csak egy műszakban szerelik össze a robusztus küllemű és bivalyerős F-150 Lightningokat a michigani Dearborn városában lévő Rouge Electric Vehicle Centerben.

Bizonytalan keresletre hivatkozik a Ford

Jim Farley vezérigazgató közleményében a flexibilis gyártósoroknak „mondott köszönetet”, amelyeket rövid időn belül más, a piac által jobban keresett modellek sorozatgyártására lehet átállítani.

A növekedési lehetőségek kihasználása és a nyereségesség javítása ezt diktálja

– indokolta a lépést a második legnagyobb amerikai járműgyártó vezérigazgatója. Az első számú, a koronáját a Toyota támadásai elől immár második éve megvédő General Motors (GM) októberben egy évre befagyasztotta michigani új elektromosautó-gyárának 4 milliárd dolláros beruházását, szintén a kereslet bizonytalan alakulására hivatkozva. A GM gyárában is villanyhajtású pick-upok készültek volna – emlékeztet a Reuters.

Az amerikai társadalom nem elég érett még az elektromos átállásra, jellemző, hogy immár sorozatban a 42. éve a legnagyobb darabszámban eladott Ford-F-150-es családon belül csupán 24 165 darab volt tavaly a Lightning értékesítése, ami ugyan 55 százalékos a bővülés az előző évihez képest, de az összesen eladott 750 ezer Ford F-150-eshez viszonyítva elenyésző mennyiség.

Még úgy is, hogy a nyáron nagyjából tízezer dolláros csökkentéssel 50 ezer alá vitték az alapmodell amerikai árát, ahogy Kanadában is vágtak egy hasonlóan merészet. A legkelendőbb villanyautók Gear Patrol által közölt tavalyi listáján a Lightning a nyolcadik helyre futott be:

Tesla Model Y – 385 900 darab Tesla Model 3 – 232 700 darab Chevrolet Bolt EV / Bolt EUV – 62 045 darab Ford Mustang Mach E – 40 771 darab Volkswagen ID.4 – 37 789 darab Hyundai Ioniq 5 – 33 918 darab Rivian RS1 – 24 783 darab Ford F-150 Lightning – 24 165 darab Tesla Model X – 23 015 darab BMW i4 – 22 045 darab

Eredetileg tavaly ősztől a michigani gyár névleges kapacitása évi 150 ezer villanyautó lett volna, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy jelen pillanatban nem érdemes ennyire nagyban gondolkodni.

A tervezett heti mennyiséget éves szintre vetítve 83 ezer körüli Lightning-darabszám jönne ki, de nyilván karbantartások és átmeneti leállások is lesznek a gyárban, úgyhogy ennek az elérése sem garantált. Az értékesítése pedig pláne nem.

Vevőre váró Ford F-150 Lightningok sorakoznak egy amerikai autókereskedés udvarán.

Fotó: Jonathan Weiss

Hiába a washingtoni ösztönzők, a beruházást és értékesítést támogató programok, a kereslet nem nő olyan mértékben, hogy a 2032-re kitűzött ambiciózus célt, a 67 százalékos elektromos arányt az újautó-eladásokban teljesíteni lehessen. A feszített tempó pedig túl nagy terhet ró az autógyártókra – ebben nincs is vita a szektorban. Mindenesetre a Fehér Házba visszavágyó

Donald Trump korábbi elnök szent ígéretet tett arra, hogy leállítja a Biden-kormány elektromos átállást ösztönző programjait,

ami nyilván csak egy retorikai elem a kampányában, mert a Joe Biden elnök által a berobbantott beruházási hullámot már nem tudja meggátolni, a szektor szereplőinek jelentős villanyautó- és akkumulátorgyártó beruházásainak, valamint az állami finanszírozással sűrűsödő töltőhálózat-építéseinek leállításának nincs realitása, mert azzal már több kárt okozna, igaz, Trumpot ez a múltban sem nagyon zavarta.

A benzinfaló monstrumokra fókuszálnak

A Ford a műszakcsökkentéssel feleslegessé váló 1400 dolgozó felét átirányítja a szintén Michigan államban, Wayne városában lévő összeszerelő üzemébe, ahol épp a Ford Bronco városi terepjáró (SUV) és a Ford Ranger pick-up gyártását futtatják fel – ezek természetesen benzines vagy dízelmotorral szerelt járművek.

A Ford az állomány másik felének is kínál munkát a konszernen belül, és kedvezményes nyugdíjazást kínál a korosabb dolgozóinak. A vállalat a tisztán elektromos hajtású járművek helyett inkább a hibridek gyártására kíván fókuszálni, ezek mennyiségét megnégyszerezné a kibocsátásban.