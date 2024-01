Csalódást keltett a Wall Streeten az Alphabet negyedik negyedéves gyorsjelentése, amely a korábbi ünnepi szezonokhoz méltatlan hirdetési bevételekről számolt be, miközben a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó fejlesztések költségei elszálltak. Mindez a nyereség rovására ment. S ennek még nincs is vége, az MI-alkalmazások tökéletesítéséhez szükséges eszközbeszerzések, szerverparkok építése az idei eredményre is lelombozó hatással lesz.

A Google anyacége, az Alphabet 11 milliárd dollárt költött MI-fejlesztésekre a negyedik negyedévben.

Fotó: Arne Dedert / DPA / AFP

Sőt, a hirdetési piacon folyó verseny felerősödése is kikezdi a Google globális vezető szerepét, a keresőóriásnak a Facebook, az Instagram, a TikTok és az Amazon támadásait is vissza kellene szorítania. A keddi amerikai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentés ennek megfelelően 6 százalék körüli árfolyamesést váltott ki az Alphabet részvényárfolyamában.

A befektetők finnyáskodhatnak ugyan, de ha a Google most lazítana, és nem állna bele gőzerővel a MI-technológiák fejlesztésébe, akkor sokkal nagyobb gondban lenne.

A cég MI-alkalmazása, a Bard eddig nem igazán váltotta be a felhasználói és az üzleti reményeket, a Microsoft által is támogatott OpenAI rendszere, a ChatGPT komoly előnyre tett szert vele szemben. A Microsoft ennek is köszönhetően előzhette meg az Apple-t a világ legértékesebb tőzsdei vállalatának címéért vívott versenyben.

A Microsoft helyzeti előnybe került

Amúgy a Microsoft az Alphabettel egy időben tette közzé gyorsjelentését, amelynek főbb számai verték az elemzői konszenzust. A MI-őrületnek köszönhetően a Microsoftnak mind a bevétele, mind a profitja magasabb volt a várakozásoknál, ám ennek ellenére az árfolyama 1 százalékkal esett, ugyancsak az MI miatt, annak orbitális fejlesztési kiadásai ugyanis elkeserítették a részvényeseket.

A két cég közti rivalizálás a felhőüzletágat is érinti, ahol a Google Cloud bevételei (9,2 milliárd dollár, plusz 25 százalék) meghaladták ugyan a Microsoft Azure-éit, de az utóbbi 30 százalékos növekedési tempója dinamikusabbnak bizonyult, ami szintén rossz hír az Alphabet híveinek.

Annak viszont örülhetnek, hogy a vállalat negyedik negyedéves bevétele 13,5 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit: 86,35 milliárd dollárra hízott. Hirdetési bevételei ebből 65,5 milliárd dollárt tettek ki, ami 11 százalékos éves bővülésnek felel meg, ám ha nem is sokkal, de elmarad az LSEG elemzői konszenzust jelentő 66,1 milliárdtól.

Az utóbbi eltérést Thomas Monteiro, az Investing.com elemzője a Reutersnek azzal magyarázta, hogy a vállalatok még mindig bizonytalanok a nagy központi bankok esedékes kamatcsökkentési pályáját s ebből fakadóan a fogyasztás felfutását illetően, a kockázati tényezők pedig nem kedveznek a konjunktúra elszabadulásához a hirdetési piacon.

Az október–decemberi időszakban az Alphabet tiszta nyeresége 52 százalékkal, 20,69 milliárd dollárra nőtt, ami imponáló tempó, bárki bármit mond is.

Ruth Porat, az Alphabet pénzügyi igazgatója a gyorsjelentés közreadását követő elemzői tájékoztatón a költségigényes MI-fejlesztésekkel magyarázta a piac által vártnál szerényebb számokat, mint mondta, az adatközpontokra, szerverekre és egyéb eszközvásárlásokra óriási összeg ment el, a kutatás-fejlesztési kiadások elérték a 11 milliárd dollárt, ami 45 százalékkal magasabb, mint a bázisidőszakban, és garantáltan tovább fog nőni az idén.

Létszámcsökkentés a Google-nál

A cég takarékoskodik is ahol tud, a létszámát például 190,2 ezerről egy év alatt 182,5 ezerre csökkentette, és ezzel még nincs vége. A végkielégítésekre a folyó negyedévben 700 millió dollár megy el, a cég eközben a kevésbé fontosnak ítélt programjainak leállításával vagy finanszírozásának csökkentésével próbál házon belüli forrásokat felszabadítani a prioritást élvező MI-fejlesztésekhez.

Az MI-alkalmazások terepén mindkét cég otthonosan mozog.

Fotó: Shutterstock

Házon kívül is aktív a Google, amely 2 milliárd dollárt fektet a magas színvonalon MI-kutatásokat végző Anthropic nevű startupba. A Google a Gemini nevű nagy teljesítményű modellcsomagot beépíti a Bardba, hogy az optimalizációs eszközzel még hatásosabb eredményekkel kecsegtesse és láncolja magához a hirdetőit.