Lassan, de biztosan közelíti a 10 ezer milliárd forintot a magyar lakossági állomány. Az Államadósság Kezelő Központ 2023 november végi adatait tartalmazó statisztikái szerint a

magánbefektetők 9626 milliárd forintot tartottak a számukra kidolgozott állampapírokban.

Hogyan vegyek állampapírt? Online és személyesen is lehetséges. A teljes államadósság ötöde van már lakossági állampapírokban.

Fotó: Szabó Miklós

Mekkora a magyar lakosság értékpapír vagyona?

Prémium Magyar Állampapír: 6954 milliárd

MÁP Plusz: 820 milliárd

Egyéves MÁP: 540 milliárd

Kincstári Takarékjegy: 444 milliárd

Bónusz Magyar Állampapír: 868 milliárd

A kibocsátott lakossági állomány ennél magasabb, intézményi tulajdonosok is vannak, ide azokat a bankokat és befektetési szolgáltatókat kell sorolni, akik azért tartanak lakossági állampapírokat, hogy azokat az ügyfeleiknek értékesíthessék.

Hogyan vegyek állampapírt? – küzdelem az inflációval szemben

A magyar állampapírok, mint a pénzügyi befektetések egyik fajtái, egyre népszerűbbé váltak, főleg 2023-ban, amikor az éves átlagos 17,6-17,7 százalék közt alakul, Ennyivel csökkent a forint vásárlóereje egy év alatt, így célszerűvé vált a háztartásoknak is többet ötletelniük az egyszerű takarékoskodáson túl azon is, hogy már az infláció ellen is küzdeniük kell.

A legegyszerűbb módja az állampapír vásárlásnak, ha valaki számlát nyit a Magyar Államkincstárban. Ezt az állam is ösztönzi, a kincstári szolgáltatás minden, ügyfélkapuval rendelkező magyar magánszemély számára rendelkezésére áll, a számlanyitás időtartama mindössze néhány percre csökken, így tulajdonképpen bankszámla sem szükséges ahhoz, hogy valaki állampapírral rendelkezhessen.

Bár a lakossági államkötvény állomány több mint hússzorosa a 2010-es értéknek, jelenleg

a felnőtt lakosság csupán 12 százaléka rendelkezik állampapírral, tehát van tere a további fejlődésnek.

2019 óta van lehetőség a Kincstárban online számlanyitásra, és már minden 3. ügyfél így nyit értékpapírszámlát. Emellett a WebKincstár- és MobilKincstár-szolgáltatások népszerűségét jelzi, hogy a tranzakciók közel 80 százalékát már ezeken az online felületeken kezdeményezik.

A teljes államadósság ötöde van már lakossági állampapírokban – a háztartások vásárolhatnak hagyományos magyar államkötvényeket is, itt nem korlátozott a vevőkör, ezekbe a piaci papírokba bankok, nyugdíjpénztárak, befektetési alapok, külföldi intézmények fektetnek.

De mi a fő különbség a két állampapírtípus között?

A hagyományos magyar állampapírok befektetői magasabb kockázatot kénytelenek elviselni. Cserébe jóval nagyobb a rendelkezésükre álló kínálat: a futamidő 3 hónap és 30 év között változik. A rizikó ezekben a típusú hitelpapírokban az, hogy a befektetőnek kamatkockázattal is kell számolnia. Ez praktikusan annyit jelent, ha valaki megvásárol egy fix kamatozású államkötvényt és a futamidő alatt a piaci kamatkörnyezet, vagy a megemelkedik, akkor a korábban megvett kötvénye veszít az értékéből, így lejárat előtt csak veszteséggel adható el. De igaz a fordított eset is, csökkenő kamatkörnyezetben a már a befektetőnél lévő állampapírokon a kamatokon túl árfolyamnyereség is keletkezik, ezek a piaci mozgások tehát mindkét irányban jellemezhetik az állampapír befektetéseket.

A csak a lakossági befektetőknek szóló állampapírok vásárlóinak ilyen típusú kockázatokkal nem kell számolniuk, ha úgy érzik, hogy a futamidő elején megállapított kamat menet közben már nem elég vonzó, a kötvény bármikor eladható a kincstárnak (vagy egy banknak), veszteség/költség persze itt is van, de csak a névérték 1 százaléka. A kincstárnál most ennyi, 1 százalék a visszavásárlási díj,

a kötvényforgalmazásban szintén részt vevő bankoknál és befektetési szolgáltatóknál lehet magasabb is.

Fontos információ, hogy a lakossági állampapírokon realizált kamat adómentes jövedelemnek számít. Éppen ezért felesleges, sőt kifejezetten nem ajánlott tartós befektetési értékpapírszámlákon tartani lakossági államkötvényeket, hiszen az nem jár semmilyen előnnyel. Hátránya viszont lehet, ha 5 év előtt szükségünk van a TBSZ-en tartott és állampapírban lévő tőkére, akkor kamatadófizetési kötelezettség keletkezik.

A hagyományos állampapírok közül érdemes a 2019 július után kibocsátott kötvényeket választani, hiszen ezek szintén adómentesek, a régebben piacra dobott és a futamidő végét még nem elért államkötvények kamata után viszont adózni kell.

Miért nagy a kereslet az állampapírok iránt?

– kamatozásuk magasabb a bankbetéteknél

– a külföldi befektetőknek is vonzó a hazai állampapírok hozama (aki 10-éves magyar állampapírt vesz, 10 évre évi 5,78 százalék hozamot realizál, ugyanez a német állampapírnál 1,98 százalék/év)

– jelenleg az állampapír hozamok versenyképesek az ingatlanbefektetésen elérhető bérleti hozammal összevetve, ráadásul sokkal kevesebb kockázattal járnak és nem kell utánuk adózni

– alacsonyabb a kockázatuk, mint a direkt részvénybefektetéseknek

– nem kell a realizált kamat után adózni, sem szochót fizetni – ellentétben számos, nem tbsz-en parkoltatott pénzügyi befektetéssel

– a Prémium Magyar Állampapír korábbi sorozatai (2023 november előtti kibocsátások) az előző évi átlagos infláció feletti kamatot biztosítottak (a kamatprémium eltérő volt 0,25 és 1,5 százalékpont közt) így 2024-ben extra magas reálkamatot biztosítanak a befektetőknek

– a kincstár mellett a teljes állampapír kínálat elérhető a befektetési szolgáltatóknál és a bankoknál is

– lejárat előtt is könnyen értékesíthető, a kincstár valamennyi lakossági állampapírra jegyez árat

Hogyan vegyek állampapírt? Óriásplakátokon is megjelentek a hirdetések.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nem könnyű eldönteni, melyik a legjobb állampapír:

1, Lakossági és bárki számára elérhető állampapírok

Az alábbi kötvényeket csak magánszemélyek vásárolhatják meg:

- Bónusz Magyar Állampapír

- Prémium Magyar Állampapír

- Magyar Állampapír Plusz

- Egyéves Magyar Állampapír

- Euró Magyar Állampapír

- Babakötvény

- nyomdai Magyar Állampapír Plusz

- Kincstári Takarékjegy

Az alábbiakat bárki megvásárolhatja:

– Magyar Államkötvény

– Diszkontkincstárjegy

2, Fix és változó kamatozás

Hogyan vegyünk állampapírt, ha már megismerük a különbző típusokat? A kibocsátási tájékoztató szerint egy kötvény a lejáratig fizethet előre meghatározott fix kamatot, de a kamatláb lehet változó is, illetve a kettő kamatozási forma kombinálható is (hibrid kamatozás). Emelkedő kamatkörnyezetben célszerű a változó kamatozású kötvényeket előnyben részesíteni, hiszen ezek kamatlába követi a piaci kamatok emelkedését. A magyar állampapírok közt ilyen például a 2027/B, a 2029/B, vagy a 2032/B kötvény, amely 3 havonta fizet kamatot és maga a kamatláb is változik minden harmadik hónapban, a bankközi forint kamatlábhoz (BUBOR) indexálják a kamatozást.

Csökkenő kamatkörnyezetben érdemes a fix kamatozású állampapírokat keresni, hiszen több évre magas kamatot rögzíthet a befektető, ha pedig lejárat előtt eladja a kötvényeit, árfolyamnyeresége is keletkezik. 2023-ban és már 2022 végén kifejezetten nyerő befektetés volt piaci államkötvényekbe fektetni. Például a 10-éves állampapír hozama 10 százalék felett járt, vagyis aki ilyen magas hozam mellett vásárolt, az lejáratig tartva megduplázhatja a pénzét. Mivel ez a benchmark hozam 2023 végére 6 százalék alá esett, tehát egy év alatt 4-5 százalékponttal csökkent a hozam, a 10-éves kötvény tartása ezen az időtávon 40-50 százalékos árfolyamnyereséget eredményezett.

A hibrid kamatozást választotta a kibocsátó ÁKK, a jelenleg is kapható PMÁP kondícióinak az összeállításakor. Ez a 2032/I, amely fix kamatot fizet az első kamatperiódus leteltével (az éves kamatláb 9,9 százalék), majd átvált évente változó kamatozásra, innentől a kamat mértéke az előző évi átlagos infláció + kamatprémium. Erre a sorozatra jellemző, hogy a futamidő utolsó 3 évben magasabb a kamatprémium, ezzel kívánja a kibocsátó ösztönözni a lejáratig való tartást. A szakértők szerint a lakossági kínálatban a PMÁP a legjobb állampapír, még azok után is, hogy a jelenleg elérhető sorozat kevésbé előnyös, a korábbi sorozatok kamata magasabb lesz 2024-ben. A termék iránt az utóbbi hetekben csökkent az érdeklődés, de a befektetői bizalom változatlanul magas a magyar állampapírok felé.

3, Kamatot nem fizető állampapírok

Ide tartoznak a zéró kupon kötvények, másnéven diszkont kincstárjegyek. Ezekből 3 és 6 valamint 12 hónapos érhető el, kamatot nem kap a befektető, de a névérték alatt (diszkonttal) lehet őket megvásárolni. Ezek tartásával évesítve 5,7 – 6,3 százalék hozam realizálható (2023. december 22-i állapot szerint).