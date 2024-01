A tavaly márciusi bankpánik óta különös figyelem övezi a piacon az amerikai regionális bankokat, melyek a vállalati hitelezés gerincét adják. Mindenki felkapta a fejét szerdán a Wall Streeten miután a New York Community Bancorp részvényei már a nyitáskor közel 40 százalékot zuhantak. Annál is érdekesebb, mert ez a pénzintézet vásárolta fel a tavaly csődbe jutott Signature Bank eszközeit. És most erre hivatkozva magyarázza a veszteséget és csökkenti az osztalékot. A Nasdaq regionális banki indexe, a KBW már több mint 4 százalékot esett, miközben a nagyobb pénzintézetek részvényei tartják magukat.

Thomas Cangemi vezérigazgató arra hivatkozott, hogy a Signature felvásárlásával a kezelt vagyon meghaladta a 100 milliárd dollárt, ami fokozott alkalmazkodást követel a pénzintézettől. Beleértve a prudenciális normákat, a tőkekövetelményeket és a likviditási standardokat.

Az is a mérleg megerősítésének esett áldozatul.

A negyedéves osztalékot a korábbi 17 centről részvéynenként 5 centre csökkentik. A tavalyi negyedik negyedévben a New York Community Bancorp 552 millió dolláros céltartalékot is képzett a hitelezési veszteségekre, szemben a harmadik negyedévi 62 millió dollárral.

Profitsoron a negyedik negyedévben 252 millió dolláros, részvényenként 36 centes veszteséget könyveltek az egy évvel korábbi 172 millió dolláros, részvényenkénti 30 centes nyereséggel szemben.

Január közepén a US Bancorp és a Citizens Financial számolt be meredek profitzuhanásról, behorpasztva a Nasdaq regionális bankjait leképező KBW indexet.

Felhőzi a szektor kilátásait, hogy a Fed márciusban elzárja a bankpánik idején nyitott válságkezelő hitelkeret olcsó forrását, amin az elmúlt hónapokban jól kerestek a regionális bankok. Amíg ugyanis a Fed mentőprogramja most 5 százalék alatti finanszírozást kínál, addig 5,4 százalékot fizet a bankoknak a nála parkoltatott tartalékok után.

A középbankok helyzetét azért is firtatják a befektetők, mert közkeletű tőzsdei forgatókönyvek visszaesést várnak a piacon márciustól.