Új korszakba lépett az ukrán televíziós piac 2024 beköszöntével, hiszen az ország összes műsorszolgáltatójának megszűnt a szerződése az izraeli Spacecommal, az Amos műholdflotta orbitális pozíciójának üzemeltetőjével, múlt pénteken az utolsó ukrán csatornák, a Galicsina és a Rada, is lekapcsolódtak az Amos 3-ról – írja a lengyel Satkurier online hírportál.

A 4iG lőheti ki az első magyar távközlési műholdat. Fotó: Róka László / MTI

Érdemes azért megtartani a konvertereket

A nézők számára ugyan nem sok minden változik, de összességében egyszerűbb lesz a helyzet, mivel mostantól minden nagyobb műsorszolgáltató, az állami Suspilne-től kezdve a magánkézben lévő 1+1 Medián, StarLightMedián és Inter Media Groupon keresztül egészen a kisebb országos és regionális műsorszolgáltatókig, az Astra 4A (4,8°E) műholdat használja.

Egyelőre tehát a konverterekre (LNB) nem lesz szükség, de érdemes megtartani őket, mert nem tudni, mi lesz egy-két év múlva.

A lengyel honlap szerint az évek során a műholdszolgáltatók közötti éles verseny miatt az ukrán műsorszórók oda-vissza vándoroltak az orbitális pozíciók között, ezért széles körben elterjedt Ukrajnában a három orbitális pozíció – Eutelsat Hot Bird 13°E, Astra 4,8°E, Amos 4°W – vételére alkalmas antenna. Ehhez rendelkezésre álltak minden műholdas tévével rendelkező háztartásban a megfelelő konverterek is, és ez valószínűleg így is marad.

A 4iG miatt hagyták el az ukrán csatornák az Amost?

Bár a legújabb váltás óta már több nap is eltelt, egyetlen műsorszolgáltató sem hozta nyilvánosságra az áttérés okait.

A lengyel lap mindenesetre felidézi, hogy a magyar tőzsdén jegyzett 4iG 2021-ben megállapodott a tel-avivi tőzsdére bevezetett Spacecom műholdas szolgáltató kisebbségi részesedésének megvásárlásáról, és ennek következtében Magyarországnak lehetősége lesz rá, hogy átvegye az irányítást saját pályája és frekvenciái felett. Az akvizíciót a szerződés 2022-es módosítását követően az izraeli hírközlési minisztérium is engedélyezte.

A tranzakció lezárása után a 4iG további 31 százalékkal növelheti részesedését a Spacecomban, ha az izraeli hírközlési minisztérium és a részvényesek hozzájárulnak a további pozíciónyeréshez.

November végén a 4iG nem kötelező ajánlatot tett a Spacecom kötvényadósságának rendezésére is. Eszerint a magyar tőzsdei cég 130 millió dollárt közvetlenül apportálna a Spacecomba a gigantikus kötvényadósság rendezésére, míg további 18 millió dollár befizetésével egy külső befektető is hozzájárulna a tartozások lefaragásához. Mindez persze gyorsítaná a 4iG birtokon belülre kerülését is.

A tervek szerint a 4iG csoporthoz tartozó CarpathiaSat geostacionárius pályára bocsátja és üzemelteti majd Magyarország első távközlési szatellitjét, lévén a Spacecommal kötött megállapodás nyomán ezt a céget illetik meg ezek a jogok 20 éven át.

A Spacecom felvásárlása emellett jelentős technológiai és üzleti támogatást is nyújt az Amos 3 helyébe lépő magyar kereskedelmi műhold fejlesztéséhez.

Az Amos 3 amúgy 2008. április 28-án állt pályára, várható élettartama 2026-ig tart.

A Satkurier egy korábbi cikkében azt a lehetőséget is felvetette, hogy a CarpathiaSat majdani műholdja Lengyelországban is nyújthat szolgáltatásokat, legalábbis ennek nem lenne műszaki akadálya.

A 4iG részvényei 0,8 százalékkal, a több mint egyhavi csúcsot jelentő 810 forintra drágultak hétfő délelőtt a BÉT-en.