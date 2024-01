Most kell európai kötvényeket venni: tetemes hozamok várhatóak az idén is Az eurózóna államainak adóssága hegymenetbe kapcsolt október elején, tavaly közel hétszázalékos árfolyam-erősödést könyveltek el – vagyis csökkentek a hozamok. Az európai kötvénypiac azonban jövőre is kifejezetten vonzó lesz.