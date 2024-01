Akik új felhasználóként, először lépnek be a Lightyear mobilalkalmazásába, először természetesen regisztrálniuk kell egy fiókot: ehhez a szokásos alapadatok megadásán túl csak az adóazonosító begépelésére van szükség, majd egy személyazonosító okmány mindkét oldalának lefotózását és egy gyors szelfit követően pár perc alatt már az oldal felhasználói közt is tudhatják magukat. Az első dolog, ami feltűnhet a friss ügyfeleknek, hogy az alkalmazás a regisztráció során ugyan még félig magyarul kommunikál, a folyamat végeztével már teljesen angolra vált: ez nem véletlen, a felületen ugyanis egyelőre még nem érhető el a magyar nyelv – de a cég ígéretei szerint hamarosan az lesz.

Sokat ígér, de sokat is kínál a Lightyear brókercég

Fotó: Lightyear

Az első pénzfeltöltés ingyenes, utána azonban érdemes résen lenni

A regisztrációt követően az alkalmazáson belül egyből bekapcsolható az ujjlenyomatos bejelentkezési lehetőség a gyors bejelentkezés érdekében, a Lightyear számlára való pénzfeltöltés pedig hasonlóan egyszerű: Google Pay-es feltöltésen keresztül például csak az összeget kell megadni, és egy már jól ismert ujjlenyomatos jóváhagyást követően már meg is jelenik az összeg a számlán. Itt azonban már érdemes figyelni, mert ugyan az

első bankkártyás pénzfeltöltés még ingyenes, a továbbiak már nem feltétlen:

ha az ember ugyanis eléri a 200 ezer forintnyi kártyás feltöltést, akár több tranzakción keresztül is, utána minden újabb műveletért 0,5 százalékos díjat számít fel a cég. Ezt a díjat viszont el lehet kerülni, ha a kártyás limit elérése után bankszámlás utaláson keresztül adunk hozzá pénzt fiókunkhoz, mivel az értékhatártól függetlenül ingyenes a cég weboldala szerint.

A Lightyear azonban nem árul zsákbamacskát a díjakkal: az alkalmazáson belül már a pénzfeltöltéskor megjelenik a 200 ezer forintos határra való figyelmeztetés, ezt az átláthatósági politikát pedig a cég minden téren alkalmazza.

A felület könnyen átlátható, gyors és gördülékeny – legalábbis mobilon

A pénzfeltöltés utáni következő logikus lépés a Lightyear kínálatának megismerése: a platformon a cég állítása szerint jelenleg több mint 3500 eszköz, köztük részvények, ETF-ek, és egy olyan termék is elérhető, ami rajtuk kívül senki másnál a magyar piacon: a BlackRock pénzpiaci alapjai, melyek közül dollárban, fontban és euróban vezetett alapok közül is lehet válogatni.

A Lightyearnél a legismertebb amerikai részvényeken túl elérhetők

német,

brit és

spanyol

papírok is: a Budapesti Értéktőzsde kínálata azonban egyelőre nem található meg náluk, a középtávú terveik közt azonban már szerepel a parkett felkarolása.

Martin Sokk, a Lightyear alapító-vezérigazgatója a Világgazdaság megkeresésére elmondta: a Magyarországon egy éve működő platform hazai ügyfélköre robbanásszerűen növekszik, a magyar befektetők ugyanakkor

a BÉT kínálatának elérhetővé válásánál jobban vágynak a felület magyar nyelvűvé tételére

– első számú kívánságuk, a TBSZ (tartós befektetési számla) pedig nemrég már valóra is vált.

A platform kínálatában rengeteg különböző szűrő használatával gyorsan és átláthatóan lehet keresni, a rendszer minden tranzakció előtt pontosan közli a vétellel járó költségeket, az egyes részvények és cégek kulcsfontosságú pénzügyi és kereskedési adatait, híreit, és ahol releváns, például a pénzpiaci alapok esetén, a várható hozamot is felvázolja a befektetők számára.

A magyar befektetők kedvenc piaca az amerikai, legtöbbet vásárolt részvényeik pedig a technológiai szektor nagyjai közül kerülnek ki: előszeretettel veszik az Apple, a Tesla, az NVIDIA, a Microsoft és az Amazon papírjait is – árulta el a VG-nek Martin Sokk.

A Lightyearé az egyetlen ingyenes TBSZ?

A Lightyear, állítása szerint, az egyetlen olyan befektetési szolgáltató, mely teljesen ingyenes TBSZ-tartást tesz lehetővé. A cégnél ingyenes a tartós számla megnyitása, annak vezetése, de még az arról való kiutalások, és még az euró alapú ETF-ek vétele is felár nélkül kivitelezhető.

Európai részvények vételéért 1 eurót, amerikai papírok vásárlásáért pedig legfeljebb 1 dollárt (de minimum 10 centet) számolnak fel a befektetők felé – eddig valóban minden soron jobb ajánlatot nyújtva, mint a nagy riválisok – valutaátváltásért azonban már 0,35 százalékos felárat kérnek, amiben saját összesítésük szerint az Interactive Brokers jobb ajánlatot tud már tenni náluk.

Valóban erős ajánlatokat tesz le az asztalra a Lightyear

Fotó: Lightyear.com

A TBSZ-től függetlenül, a Lightyear számlavezetése minden esetben ingyenes, ahogy az ETF-ek vétele is díjak nélkül folytatható le.

Látra szóló 7 százalékos forintkamat – magyarul beszélő ügyfélszolgálattal

A Lightyear a BlackRock pénzpiaci alapjainak köznapi befektetők számára való elérhetővé tételén és az iparági versenytársaknál jelentősen alacsonyabb árszabásán túl látra szóló kamatot is kínál ügyfelei számára – a brókercégektől teljességgel szokatlan módon.

A vállalat jelenleg 7 százalékos látra szóló kamatot fizet a forintban tartott, be nem fektetett ügyféltőke után, melynek számítása naponta, kifizetése pedig havonta történik. A kamat mértéke azonban pénznemektől és az aktuális piaci viszonyoktól függően is változik:

a dollárban és angol fontban tartott egyenleg után 4,5 százalékot, az eurójavak után pedig például csak 3,25 százalékot fizet a cég.

A be nem fektetett javakat a Lightyear az észt AS LHV Banknál és a holland ABN AMRO Banknál tartja, így joggal merül fel a befektetőkben a kérdés, hogy ezeket milyen formában védi a cég, és ha esetleg beüt a krach, mit tud tenni pénze visszaszerzéséért.

Ennek kapcsán Martin Sokk a VG-nek elmondta: a cég az észt felügyelet joghatósága alá tartozik, elsősorban azért, mert a platform két alapítója észt nemzetiségű, továbbá egyik irodájuk is itt található. Az észt fintech-piac ugyanakkor kiemelkedő még Európán belül is, ezért a felügyelet naprakész tudással és megbízhatóan működik nap mint nap, szoros együttműködésben az európai piacfelügyelettel is.

Sokk hangsúlyozta: az ügyfelek pénze mindig a bank vagyonától külön van tárolva, a felhasználók tőkéjét a vállalat semmilyen formában nem mossa össze sajátjával, még csak harmadik félnek való hitelezésre sem használja azokat fel – így amennyiben a Lightyear váratlanul csődbe is menne, az ügyfelek ettől függetlenül könnyedén vissza tudnák szerezni, ami az övék.

Ezt a folyamatot nagyban segítené, hogy a Lightyear ügyfélszolgálata magyar nyelven is elérhető,

így a hazai befektetőknek nem kell attól tartaniuk, hogy észtül, vagy akár még csak angolul is kellene kommunikálniuk, ha beüt a gond.

A pénzek kifizetése gyors, Revolutra azonban nem lehetséges – és ott van még a webes felület is

A Lightyear számlára befizetett pénzek magán bankszámlára történő kiutalása ugyan hivatalosan több napba is telhetne, tapasztalataink szerint szinte azonnali tranzakciót jelent. Fontos azonban kiemelni, hogy úgy tűnik,

Revolutos számlára nem engedélyezi a cég a kifizetéseket – csak úgy, mint sok már brókercég sem.

A Lightyear webes felülete – hasonlóan a mobilapphoz – letisztult, egyszerű és könnyen kezelhető, a belépéshez elég mindössze egy QR-kódot beolvasni az alkalmazásban, és már be is kerülünk a fiókba. Funkcionalitásban azonban nem tud sokkal többet a webes felület az alkalmazásnál, így a legtöbb felhasználó szemében minden bizonnyal háttérbe szorul majd a mobilos felülethez képest.