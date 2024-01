Gyenge irányba lökte a forintot pénteken a vártnál kedvezőbb inflációs adat. A magyar deviza az euróval szemben 379 alatt várta az adatközlést. Majd a hírre 380 fölé szúrt. Később 379,6 közelébe csillapodott a kurzus.

A vártnál alacsonyabb inflációs adat a kamatcsökkentési várakozásokat erősíti, ezzel magyarázható a forintpiaci reakció

– mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátette: az euró-forint jegyzése átlépte a 200 napos mozgóátlagot 379,22-nál. Ha az áttörés szignifikánsnak bizonyul, akkor 381,50-nál rajzolódik ki a következő technikai ellenállási szint.

A forint kamatelőnyét az úgynevezett carry trade ügyletek képezik le a devizapiacon. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját. Emiatt támasztották már tavaly is a carryspekulánsok a forint árfolyamát. Az idei évben arra számítanak az elemzők, hogy

az MNB lassacskán kivágja a kamatot a forint alól.

Elemzők szerint ugyanakkor nem a kamatláb lesz az a történet, amely igazán hátrányosan érinti a forintot. Annál is kevésbé, mert még mindig a magyar fővárosban a legmagasabb a kamatszint az EU-ban. A lassú forintgyengülést inkább az uniós feszültség és a GDP-növekedési kilátások lefelé mutató kockázatai indokolhatják az idei évben.