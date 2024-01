Részvényesekhez fordul a Macy’s egyik aktivista befektetője, ha az amerikai áruházlánc nem kezd tárgyalásokat a felvásárlási ajánlatáról. Az Arkhouse Management és a Brigade Capital Management még december elején tett ajánlatot az összes olyan, forgalomban lévő Macy’s-törzsrészvényre, amely még nincs a tulajdonukban, részvényenként 21 dollárért. A Macy’s pénteken 17,63 dolláron zárt, ami 4,8 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent. Az aktivisták 5,8 milliárd dollárt ajánlottak.

Fotó: Shutterstock

Az aktivista csoport korábban már találkozott a Macy’s-menedzsmenttel, de nem született megállapodás. Az Arkhouse vasárnap közölte, hogy ha szükséges, akkor közvetlenül a részvényesekhez fordul.

Az aktivisták készek a harcra az igazgatótanácsi helyekért, s egy ellenséges felvásárlási ajánlat sem kizárt.

Az Arkhouse felajánlotta, hogy aláír egy kölcsönös titoktartási megállapodást, hogy több információt nyújthasson a finanszírozásáról és a stratégiájáról. Az időzítés nem véletlen, mert szombaton nyílt meg a jelölés, s a részvényesek február 19-ig tehetnek javaslatokat a tisztségviselőkre.

A Macy’s január végén távozó vezérigazgatója, Jeff Gennette még a hét végén reagált:

Az igazgatótanács megállapította, hogy az Arkhouse és a Brigade javaslata nem megvalósítható, és nem kínál meggyőző értéket a Macy’s részvényeseinek.

A Macy’s, amely a saját márkás áruházak mellett a Bluemercury szépség- és bőrápolási üzletek és a Bloomingdale’s kereskedelmi lánc tulajdonosa, korábban nem adott nyilvános választ a befektetői csoport ajánlatára. A következő hetekben várható válasz, miután a hivatalba lépő új vezérigazgató, Tony Spring ismerteti a stratégiáját.

Múlt héten jelentette be a Macy’s, hogy elbocsátásokra készül, és üzletek bezárását tervezi. A leépítések 2350 pozíciót érintenek, ami a teljes munkaerő-állomány 3,5 százaléka. A vállalat automatizálja ellátási láncának egyes elemeit, míg másokat kiszervez. Javítják a vásárlási élményt, így például növelik a vizuális kivetítők számát az üzletekben, egyúttal frissítik a digitális funkciókat, hogy az online vásárlás zökkenőmentesebb legyen. A távozó és az érkező vezérigazgató közösen jegyzett nyilatkozatban emlékeztetett, hogy az elmúlt néhány évben elért fejlődés ellenére is nyomás alatt áll a cég. Ezért a The Wall Street Journal a költségcsökkentő intézkedéseket az aktivista befektetőknek szánt válaszként értelmezte.

Egyelőre a Macy’s még az ünnepi szezon számait sem közölte. Az is elképzelhető, hogy az Arkhouse kampánya kudarcba fullad, s az sem kizárt, hogy további kérők jelentkeznek az amerikai áruházláncért.