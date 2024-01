Szerző: Kopányi Szabolcs, az OTP Global Markets diszkrecionális portfóliókezelési vezetője

Az előrejelzés nagyon bonyolult dolog, különösen a jövőt illetően – mondta a Nobel-díjas Niels Bohr. Az elmúlt évek megmutatták, hogy mennyire igaza volt: világméretű pandémia, fegyveres háború a szomszédunkban, két dolog, amire csak szélsőségesen alacsony valószínűséggel, úgynevezett tail riskként számított a világ, mégis mindkettő bekövetkezett. A jövő a tőkepiacokon is kiszámíthatatlan, mégis a piaci szereplők szeretnek (vagy kénytelenek) előrejelzéseket adni az év során várható piaci mozgásokról. Az így kapott szcenáriók, illetve célárfolyamok túlnyomó többsége persze a kukában végzi, a piac nem kottából olvassa, hogy éppen mit kellene tennie.

Találgatás helyett

sokszor célravezető megfigyelni, hogy a piac mit tesz, illetve milyen irányba indul el az év első néhány kereskedési hetében.

Ez ugyanis indikatív lehet talán az év egészére is, de legalábbis az év első hónapjaira vonatkozóan meglepően gyakran szokott működni ez az egyszerű módszer.

A 2024-es hozamokat nézve meglehetősen kockázatkerülő piac képe rajzolódik ki: a fő kockázati indikátorok közül a legjobb teljesítményt a félelemindex VIX hozta, bár 15 körüli értéke még mindig meglehetősen alacsonynak mondható historikus összehasonlításban. Ez persze azt is jelenti, hogy van még lehetőség a meglepődésre, sőt szélsőségesebb esetben a pánikra is. A vezető tőzsdék pár százalékos mínuszban vannak, kivéve a Nikkei (bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy dollárban számolva annak a hozama is nulla körül van). A fejlett piaci kötvényárfolyamok szintén estek (a hozamok emelkedtek). A devizapiacokon a dollár kismértékben erősödött, az olaj minimális pluszban van, az ipari fémek és az arany, valamint az ezüst ára csökkent. Néhány európai (pl. egyes bankrészvények), illetve fejlődő piaci value ára emelkedett (ezt láthatjuk a BÉT-en is), csakúgy, mint egy-egy fejlődő kötvénypiac, beleértve a magyart is. A érdemi elmozdulást eddig nem produkált.

Mindeközben az S&P 500 vállalatai esetében az egy részvényre jutó eredmény (EPS) két számjegyű bővülésére számítanak az elemzők, az amerikai kötvénypiacok pedig öt-hat 25 bázispontos Fed-kamatvágást áraznak. Mi lesz, ha ezekben csalódni fognak a befektetők?

