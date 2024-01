Mérsékelt optimizmussal indulhat pénteken a negyedik negyedéves tengerentúli gyorsjelentési szezon, ami az új ev első jelentősebb piacmozgató eseménye lehet a tőzsdéken.

Az amerikai bankok jelentésével indul a negyedéves tengerentúli gyorsjelentési szezon.

Fotó: Shutterstock

Az S&P 500 indexet alkotó félezer amerikai tőzsdecég nyeresége átlagosan 1,3 százalékkal kúszhatott feljebb október és december között az egy évvel korábbihoz képest.

Biztató ugyanakkor, hogy ezzel az egymást követő második háromhavi periódust zárhatták emelkedő eredménnyel az amerikai gazdaság zászlóshajóinak számító vállalatok. A bevételeknél is meglehetősen szerény, 3,1 százalékos bővülésre van kilátás a FactSet összesítése alapján.

Egyre óvatosabbak az elemzők, nem olcsóak az amerikai részvények

Igaz, az elemzők hajlamosak túl optimista előrejelzéseket adni, a negyedik negyedéves kilátások pedig most különösen sokat romlottak, szeptember 30-án ugyanis még átlagosan nyolc százalékos EPS-bővülésre számítottak az elemzők. Eddig kétszer annyi amerikai vállalat adott profitfigyelmeztetést – 72 indextag –, mint amennyien a korábban vártnál nagyobb nyereségre számítanak. Legutóbb a világ legnagyobb olajtermelői közé tartozó ExxonMobil jelezte, hogy negyedéves teljesítménye éves alapon 30 százalékkal zsugorodhatott az alacsonyabb olajárak és egy 2,5 milliárd dolláros kaliforniai eszközleírás következtében.

Az S&P 500 index a jelenlegi eredményvárakozások alapján 19,2-szeres P/E-rátán forog, ami valamivel magasabb, mint az öt éves 18,9-es átlag, az elmúlt tíz évre jellemző, 17,6-os értékeltségi szint alapján pedig jóval drágábbak jelenleg a tengerentúli részvények.

Távközlési és közműcégek lehetnek a szezon sztárjai

A jelentési szezon legnagyobb sztárjai a hagyományos, nem ciklikus szektorok lehetnek. Közülük is kiemelkedhetnek a távközlési vállalatok, melyeknél 42 százalékkal megugró nyereségre van kilátás. Remekelhettek tavaly év végén a közműcégek is, tőlük harmadával nagyobb profitot remélnek a szakértők.

A 11 S&P 500 szektor közül két további számolhat majd be két számjegyű eredménybővülésről, az év végi ünnepi időszak nagy nyertesei közé tartozhatnak a tartós fogyasztási cikkeket gyártók és a technológiai társaságok is. Előbbiek profitja 23, utóbbiaké pedig 16 százalékkal hízhatott a karácsonyi vásárlási láztól is fűtve. Mellettük még az ingatlanos cégek jelenthetnek emelkedő nyereséget, a szektorok többségénél ugyanakkor zsugorodó eredményszámok várhatóak.

A leggyengébb teljesítményt most is a továbbra is gyengélkedő energiacégek nyújthatják, átlagosan 29 százalékkal zuhanó nyereséggel. A sereghajtók között lehetnek a nyersanyagtermelők és az egészségügyi vállalatok is, melyek egyaránt ötödével kisebb profitot termelhettek az egy évvel korábbinál. Az alapvető fogyasztási cikkeket gyártók megúszhatták hajszálnyival csökkenő nyereséggel, de a kissé lemaradók táborát erősíthetik 3-3 százalékkal apadó nyereséggel az ipar és a pénzügyi szektor vállalatai is.

Először a bankokra szegeződik a befektetők figyelme

A jelentési szezon elején utóbbiak kerülhetnek leginkább a fókuszba, a következő két hét során lapjaikat felfedő cégek 70 százaléka a pénzügyi szektort képviselői közül kerül majd ki, élükön az elsők között jelentő hat amerikai nagybankkal.

A Bank of America, a Citibank, a JPMorgan és a Wells Fargo már pénteken, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley pedig jövő kedden számol be tavaly év végi teljesítményéről. A pénzügyi szektor teljesítményét éppen utóbbiak, a bankok húzhatják le leginkább, melyek 21 százalékos profitcsökkenést könyvelhettek el a továbbra is alacsony befektetési banki aktivitás valamint a szezonálisan gyenge jelzáloghitelezés következtében.

A fogyasztói pénzügyi és a tőkepiaci alszektor képviselőinek eredménye átlagosan hat, illetve három százalékkal erodálódhatott. A pénzügyi szolgáltató cégek ellenben tizedével gyarapíthatták profitjukat, a szektoron belül éllovas biztosítók pedig bő negyedével megugró eredményről számolhatnak majd be.

A január 12-én induló banki gyorsjelentések kapcsán a figyelem elsősorban a negyedév során erőteljesen csökkenő kamatlábak hatásaira, másodsorban a hitelminőség romlására, valamint az idei évre vonatkozó előrejelzésekre irányul majd a kedvezőbb kamatszintek és GDP-várakozások fényében

– hangsúlyozta Sean Ryan, a FactSet bank- és pénzügyi szektorért felelős vezetője.