Már javában zajlik a gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, és a legnagyobb bankszektori szereplők is közzétették a negyedéves számaikat, köztük a J.P. Morgan is. A befektetők alapvetően nem voltak annyira elégedettek a jelentésekkel, viszont a J.P. Morgan a bankok között talán kivételt képez, hiszen a fontosabb eredménysorokon felül tudta múlni a várakozásokat.

Fotó: Shutterstock

Bár a költségeknél általánosan emelkedést lehet látni, de a negyedik negyedévben a bank nettó kamatbevétele is tovább nőtt, valamint az előrejelzések alapján az idei évben is magasabb nettó kamatbevételre számít a menedzsment. Igaz, a növekedés nemcsak organikusan jön, hanem a First Republic felvásárlása is pozitívum volt a J.P. Morgan számára.

A jövedelmezőségi mutatók közül a tavalyi év során 17 százalékos ROE-t ért el a J.P. Morgan, ami magas profitabilitásnak számít, viszont látható, hogy bőven az egy papírra jutó saját tőke felett forog a amely a negyedév végén 86,08 dollár volt. Mindez azt jelenti, hogy az egy részvényre jutó saját tőke közel kétszeresén forog a papír, de historikusan azért jellemző volt rá a magas árazottság, amit a fundamentumok is indokolnak. A 12 havi előretekintő egy részvényre jutó saját tőkéhez képest azonban már csak 1,6-szeres szorzó látható, am az elmúlt öt évet nézve átlagosnak tekinthető.

Emellett a mostani, viszonylag magasnak tűnő árfolyamszintek mellett is 190 dollár felett van az elemzői konszenzus a részvényre.

A tavalyi negyedik negyedév során pedig emelkedett a tőkemegfelelési mutató, a J.P. Morgannél a többi bankhoz képest is magasabb, 15 százalékos CET1 tőkemegfelelési mutató látható. Az Egyesült Államokban szigorodó tőkekövetelmények miatt azonban erre szükség is van, a magasabb tőkemegfelelés pedig továbbra is teret biztosíthat a részvény-visszavásárlásra és osztalékfizetésre, főként, ha a stresszteszteken is jó eredményeket fog elérni a bank.

Összegezve, bár látható a költségek emelkedése, a bankok közül a legjobb eredményt a J.P. Morgan tette közzé, és profitabilitás, illetve tőkemegfelelés szempontjából is magas a szint a banknál, ami a részvény árazásán is látható.