Jó évük volt tavaly a befektetőknek, akiknek nem volt nehéz jókora hozamokat zsebre tenniük a 2022-esnél jóval kedvezőbb piaci környezetben, akár részvényekbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokban fialtatták megtakarításaikat.

A magyar kötvények világviszonylatban is kiemelkedő befektetésnek bizonyultak tavaly. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Utóbbi eszközosztály is futószalagon szállította a kétszámjegyű hozamokat, az alapkezelők nemcsak itthon, hanem világszerte kitettek magukért és ügyfeleikért az LSEG Lipper tavalyi évet összegző, több mint 30 ezer alap teljesítményét vizsgáló elemzése alapján.

Magyar befektetés a világ élén

A hazai befektetőknek különösen elégedettek lehetnek, ha rápillantanak az adatszolgáltató listájára, a kötvényalapok közül ugyanis a magyar kötvényalapok szállították a legnagyobb, átlagosan 24,85 százalékos hozamot 2023-ban, maguk mögé utasítva a 90 másik, LSEG Lipper által besorolt kötvényalap típust.

A forintban jegyzett kötvényalapok diadalmenete annak tükrében nem is meglepő, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egekbe szökő megzabolázása érdekében sokéves magasságba srófolta fel az irányadó kamatlábat, a kamatkörnyezet emelkedésével pedig az állampapírokon is busás hasznot lehetett elérni, viszonylag mérsékelt kockázatvállalás mellett is.

A magyar kötvényalap-ralit az eszköztípuson belül csak a brazil és a lengyel kötvényalapok tudták megközelíteni, előbbiek 20,6, utóbbiak pedig 19,3 százalékos hozamot szállítottak befektetőiknek. Hogy a kötvénypiaci befektetésnek is vannak rizikói, azt jól jelzi, hogy a leggyengébben muzsikáló, török kötvényalapokkal közel 17 százalékot bukhattak a befektetők, a japán kötvényalapokat tartók pedig nyolc százalékos veszteséget realizálhattak.

Az átlagosan 25 százalék körüli forintkötvény-hozam nem csak a fix kamatozású eszközök körében, hanem a és a vegyes alapokkal összemérve is előkelő helyre került.

A 286 kötvényes, vegyes és részvényes kategóriát tartalmazó rangsorban a 10 helyen szerepel a magyar kitettséget eszköztípus, melyet csupán nyolc részvény és egy vegyes alapkategória hozama múlt felül tavaly.

A részvényes kategóriában a lengyel eszközök taroltak, a kis- és közepes kapitalizációjú cégek papírjaiból válogató termékek átlagosan 44 százalékot hoztak a konyhára, de a teljes varsói részvénypalettáról szemezgető alapok is hasonlóan kiemelkedő, 42 százalékos hozamot szállítottak.

Ugyanennyit kaszálhattak azok, akik a technológiai szektor papírjait tartalmazó alapokból vásároltak az év legelején.

Egzotikus vidékek, pezsdítő hozamok

Egyes egzotikus tőkepiacokon is érdemes volt szerencsét próbálni, a görög tőzsdei kitettséget adó alapok ugyanis 40, az egyiptomi részvényalapok 30 százalékos hozamot értek el 2023-ban. Aki befektetéseiben Tajvanig merészkedett, 27 százalékos hozamnak örülhetett az év zárásakor.

A szűkebb régiónknak sincs ugyanakkor oka a panaszra, mi több, az európai fejlődőpiaci részvényalapokban fialó befektetések értéke átlagosan 29 százalékkal nőtt egy év alatt a hozamoknak köszönhetően.

A vegyes alapoknál szintén egy lengyel terméktípus, a konzervatív befektetési politikát alkalmazó alapok voltak a befutóak, melyek a magyar kötvényalapokhoz hasonlóan közel 25 százalékos hozammal jutalmazták tulajdonosaikat.

A részvényes rangsor sereghajtói a kínai tőzsdei alapok voltak, melyek 19-17 százalékos veszteséget regisztráltak. A vegyes alapoknál a japán kiegyensúlyozott portfóliók bukták a legnagyobbat, átlagosan 9,5 százalékot.