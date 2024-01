Egyhetes csúcsra erősödött szerdán a forint, azok után, hogy az előző nap még 390 forint feletti szinteken is kötöttek üzletet az euróra. Szerdára azonban gyökeresen megváltozott a helyzet, az euró-forint jegyzés 385 alá került.

Fotó: Shutterstock

Mi lehet a háttérben?

Kamatot vágott tegnap a jegybank, de nem 100 bázisponttal, amiről pár hete még szóltak a találgatások, hanem csak 75 bázisponttal, ahogy az elmúlt hónapokban is, ez pedig jót tett a hitelességnek, és meg is felelt annak, amit a piac várt tegnapra az elmúlt napok kicsit idegesebb forintpiaci mozgásai után – értékelt a Raiffeisen Bank elemzője. Így végül az euró-forint árfolyama 390 közeléből (napon belül még felette is járt) a 385–386 közötti szintekre tért vissza ma reggelre, vagyis

a januári gyengülés nagyjából egyharmadát már vissza is adta a forint.

A ma esti Fed-, illetve a brüsszeli fejlemények (a holnapi EU csúcs) körül bizonytalanságok még mindig sebezhetővé teszik a forintot rövid távon, ezért nehéz megmondani, hogy mennyire lesz tartós a szerdai korrekció.

Az ING Bank elemzője szerint az a lényeg, hogy a későbbi 100 bázispontos kamatcsökkentés lehetősége továbbra is napirenden van, de természetesen ez a devizaárfolyam szintjétől és a gazdaságból érkező makroadatoktól függ.

Az euró-forint árfolyam az elmúlt három napon

A forint kedden is erős, 0,75 százalékos erősödéssel reagált, azonban a kamatpiac első reakciója meglepő volt, a határidős kamatlábak (FRA) lefelé indultak. Ha a holnapi EU-csúcs előtt pozitív előrelépést látunk a magya–EU-tárgyalásokon,

az ING Bank véleménye szerint az erős jelzés lehet a piacnak, hogy ismét forinteszközöket érdemes vásárolni.

Szerdán a magyar deviza valószínűleg még profitálhat a tegnapi meglepő jegybanki döntésből. Az előttünk álló napokban azt érdemes megvizsgálni, hogy milyen irányt vesz a kamatpiac, ami meghatározó lehet a forint szempontjából.