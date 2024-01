Nagybevásárlással zárták a tavalyi évet az európai befektetők, akik decemberben hatalmas összegeket vittek az alapkezelőkhöz. Az utóbbiaknak a 2023-as tőkebeáramlásokat látva nem lehet okuk a panaszra.

Az európai megtakarítók 2023-ban közel kétzsázmilliárd eurót helyeztek el befektetési alapokban. Fotó: Shutterstock

Az év utolsó hónapjában 21,8 milliárd eurót fektettek a kontinensen elérhető befektetési alapokba a megtakarítók az LSEG Lipper friss adatai szerint.

Hogy a megtakarítók továbbra is némileg óvatosak, azt jól tükrözi, hogy a tőke nagy része ezúttal is az alacsonyabb kockázatú termékekbe vándorolt.

Nagy hajrával zárták az évet az alapkezelők

A legnépszerűbb eszköznek a likvid, csekély rizikójú, ám a magas kamatkörnyezetben így is érdemi hozamokkal kecsegtető pénzpiaci alapok bizonyultak, amiből 35,4 milliárd eurónyit táraztak be. A kategórián belül főként az eurós és az angol fontban jegyzett eszközöket keresték, 22,5, illetve 11,9 milliárd eurónyit vásárolva ezekből. A második legkedveltebb kötvényalapok további 8,8 milliárd euró megtakarítást szívtak fel.

A többi, jellemzően kockázatosabb terméktől viszont már szabadultak, az árupiaci alapokból 0,7, az alternatív alapokból pedig 0,9 milliárd eurót váltottak vissza az európaiak.

A részvényalapokból további 2,2 milliárd euró távozott, igaz, ezen belül az amerikai részvénykitettséget termékek 4,8 milliárd euró befektetést vonzottak magukhoz az év végi tőzsdei ralitól fűtve. Az ingatlanos eszközök 2,9 milliárd eurónyi tőkét veszítettek a kiszállások miatt. A hónap legnagyobb vesztesei a többféle eszközből válogató vegyes alapok voltak, ezekből csaknem 13 milliárd eurót váltottak vissza.

Az óvatosságról szólt 2023 a befektetési alapoknál

A tavalyi év egésze is leginkább az alacsony kockázatú termékekről szólt az európai alapkezelőknél, melyek összesen igen tekintélyes, 195,4 milliárd euró tőkebeáramlást regisztráltak az LSEG összesítése alapján.

A pénzpiaci, valamint a kötvényalapok népszerűsége mögött egyfelől a befektetők kivárása állhatott az összességében számos kihívást és bizonytalanságot hozó, magas inflációval és jegybanki taktikázással fémjelzett 2023-as esztendőben.

A pénzpiaci alapokat leginkább likviditásuk, vagyis egyszerű visszaváltásuk miatt kedvelik a befektetők, akik jellemzően megtakarításuk ideiglenes parkoltatására használják ezeket. Most viszont ezekkel az eszközökkel is érdemi hozamokat lehetett elérni a jegybankok szigorítása nyomán magasba szökő kamatoknak köszönhetően.

Nem véletlen, hogy ezekből tavaly minden más típusnál többet, 172,6 milliárd eurót vásároltak.

A kötvényalapokból 157,7 milliárd euróval növelték kitettségüket, a kiemelkedő érdeklődés részben azzal állhat összefüggésben, hogy a befektetők egy része már a visszaeső következtében várható kamatcsökkentésre pozicionálta magát.

A többi alap ezzel szemben befektetőket veszített, a legnagyobb tételben közülük is a vegyes alapokat hagyták faképnél, 100,3 milliárd eurót eladva. Az alternatív alapok tőkéje 17,3 milliárd euróval apadt, de közel 11 milliárd eurónyit adtak vissza részvényalapjaikból is a megtakarítók. Az ingatlanos eszközök csaknem négymilliárdos kiáramlást regisztráltak, az árupiaci alapok pedig 2,3 milliárd euróval lettek szegényebbek a visszaváltások révén.

A befektetési szolgáltatók versenyét tavaly is a világvezetőnek számító BlackRock nyerte,

amelynél 107,8 milliárd eurót fektettek be az európaiak. A második helyen is egy amerikai pénzügyi óriás, a JPMorgan futott be, 404 milliárdos nettó értékesítéssel. A dobogó harmadik fokára a brit nagybank, az HSBC állhatott fel, 29,6 milliárd euró friss ügyfélpénzt felszívva 2023-ban.