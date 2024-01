Hiába a tavaly márciusi bankpánik és a vakcinagyártók mélyrepülése, még így is 195 milliárd dolláros bukóban zárták az amerikai shortosok 2023-at – derült ki az S3 Partners összesítéséből. A közel kétszázmilliárd dolláros nem realizált veszteség a pesszimista befektetők számára a pandémia kitörése óta nem látott rossz évet hozott.

Rossz évük volt tavaly az amerikai shortosoknak.

Rájárt a rúd a shortosokra tavaly

A tavalyi évet pedig még kifejezetten jól kezdték a kölcsönbe vett részvényeket eladó, majd azokat ideális esetben alacsonyabb áron visszavásárló befektetők: a márciusi bankpánik során a First Republic Bank bukásán 1,6 milliárd dolláros papírnyereséget értek el, ugyanakkor a Moderna részvényein elért 1,2 milliárdos, illetve az SVB papírjain kaszált 1,1 milliárd dolláros nyereség is imponálónak tekinthető. A shortosok további 990 millió dollárt a Pfizer, 716 milliót az ExxonMobile és 640 milliót a Signature Bank rossz időszakán is megkerestek.

A veszteségek azonban egészen más nagyságrendben jelentek meg a pesszimista befektetők könyveiben: csak a Tesla részvényein 12,2 milliárd dollárt buktak a shortosok, 11,2 milliárdot az Nvidia csillagászati felfutásán, és 7,3 milliárdot az Apple raliján is rajtavesztettek. Sokat mondó, hogy még a tizedik legnagyobb veszteséget generáló a Palo Alto Networks is 3,1 milliárdos „fájdalmat” okozott számukra.

Hatalmas veszteségeket termeltek tavaly a shortosok Amerikában

A shortosok kifejezetten rossz tőkeallokációját az is kiválóan bizonyítja, hogy minden befektetett dollárjuk 73 százaléka veszteséget termelt, annak ellenére, hogy a nyerő és vesztő részvények aránya alapvetően kiegyensúlyozott volt.

Az S3 elemzői kiemelik: a távközlési, a tartós fogyasztói javak, az egészségügy, valamint az építőipar területén viszonylag sok babér termett az értékvesztésre fogadó befektetők számára.

A tavalyi 195 milliárdos, nem feltétlenül realizált veszteség akkora, hogy a tőzsdék 2022-es történelmi mélyrepülésén a shortosok által megkeresett 300 milliárdos összeg kétharmadát felemészti, a 2020-as 242 milliárdos, illetve a 2021-es 142 milliárdos bukókhoz képest azonban már nem tűnik kiugrónak.