Húsz százalékkal pattantak fel a pénteki tengerentúli tőzsdei kereskedés elején a Spirit Airlines részvényei. A fapados amerikai légitársaságnak van is honnan magára találnia, a héten ugyanis piaci értékének több mint 60 százalékát – bő egymilliárd dollárt – elveszítette, miután egy szövetségi bírósági ítélet megtorpedózta a JetBlue-val való egyesülését.

Fotó: GettyImages

A befektetők azt követően tódultak vissza a fedélzetre, hogy a társaság több kedvező hírt is adott magáról, melyek arra engednek következtetni, hogy a szebb napokat is látott közlekedés vállalat jobb állapotban van, mint ahogyan azt a piac beárazta.

A Spirit egyfelől feljebb srófolta egész éves eredményvárakozását, és az erős év végi foglalásoknak köszönhetően arra számít, hogy árbevétele eléri a korábban közzétett célsáv tetejét, 1,32 milliárd dollárt.

Az LSEG elemzői konszenzusa 1,31 milliárd dollárra becsüli a társaság forgalmát a december végén zárult három hónapban. Az üzemi haszonkulcs a korábban várt mínusz 19 százalék helyett mínusz 12-13 százalékos lehet. A javuló kilátásokat az alacsonyabb üzemanyag- és egyéb költségek is indokolják.

A Spirit árfolyama kedden kezdett zuhanórepülésbe, miután egy bostoni szövetségi bíróság az igazságügyi minisztérium érvelésének adott igazat, amely versenyjogi aggályokat vetett fel a JetBlue és a Spirit 3,8 milliárd dollár értékű tervezett összeolvadásával kapcsolatban. A bíróság is úgy látta, hogy amennyiben a JetBue zöld utat kap a Spirit felvásárlásához, az magasabb viteldíjakat eredményezne az utazóknak.

A bírói vétó a Spirit sorsát is megpecsételheti, a vállalat egyes elemzők szerint csődvédelemre készülhet. A két társaság hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a döntéssel, és további lépéseket mérlegel, melyek között a fellebbezés is szerepel.

A befektetők számára kedvező fejlemény az is, hogy a légitársaság pénteken megerősítette, mérlegeli a 2025-ben lejáró, több mint egymilliárd dolláros adósságának újrafinanszírozási lehetőségeit. A légitársaság korábban eladta és visszalízingelte néhány repülőgépét. A légitársaság egyúttal most azt is nyilvánosságra hozta, hogy 2023 végén bőséges, 1,3 milliárd dollár likviditással rendelkezett.

Utóbbi még bővülhet is a közeljövőben, a Spirit ugyanis kompenzációra számít a Pratt & Whitney-tól az általa gyártott, hibás hajtóművek miatt, ami több más légitársaságot, köztük a magyar hátterű Wizz Airt is érintette tavaly.

A Pratt-tel folytatott tárgyalások október óta jelentősen előrehaladtak, és bár a mai napig nem született megállapodás, a vállalat úgy véli, hogy a kompenzáció várható összege jelentős likviditási forrást jelent majd a következő néhány évben

– írta közleményében a Spirit Airlines, amely február 8-án teszi közzé negyedéves jelentését.