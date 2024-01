OTP

A OTP a múlt héten határozottan erőt gyűjtött az elmúlt hetek látványos árfolyam emelkedése után. A múlt heti kormányzati kommunikáció és az HSBC elemzőház korábbi impozáns árfolyamcélját lefelé módosította, ami mind hozzájárult, hogy a piac kicsit szusszanjon. Ugyanakkor nem látszik, hogy nagyon lemondtak volna a befektetők a részvényről, inkább csak kivárás érezhető, még a 20 napos átlagig sem korrigált vissza az árfolyam.

OTP árfolyam.

Az sztochasztikus RSI viszont biztatóan jelzi a folytatás lehetőségét, inkább úgy tűnik, hogy újra nekifutva a 17 ezres szintnek, ha sikerül azt az 50 napos átlag feletti forgalommal áttörni (újra), az mindenképpen további emelkedést eredményezhet. Természetesen a hitel- referencia kamat sorsa és egyéb, a banki környezetet befolyásoló tényezők biztosan befolyásolhatják az árfolyamot, de inkább úgy tűnik, hogy

a befektetők a bikapiac folytatására számítanak a bankpapír árfolyamában a technikai kép alapján.

Richter

A Richter gyönyörű meglepetés menetelést mutatott azoknak, aki régóta kitartóak és bizalommal vannak a hazai gyógyszergyártó részvényei iránt. 9550 felett is járt az árfolyam, viszont a hét második felében a gyógyszergyártókra frissen kivetett különadó híre megijesztette az piacot. A részletek végigolvasása után és a gyógyszergyártó közleménye szerint a globális adóban elszámolható és a hazai kutatási ráfordításokkal korrigálható adónem nem tűnik olyan kritikusnak.

A Richter papírok technikai képe.

Bizakodhatunk a folytatásban, amelyet mind az exportpiacok ereje, mind a devizahatás támogat, főleg ha további saját részvényvisszavásárlás is történik még, amely azt is jelzi a piac számára, hogy a kibocsátó valóban bízik a saját jövőbeni kilátásaiban a megjelent negatív hatású hírek ellenére is. A 20-50-200 napos átlagos szépen sorakoznak egymás felett rendre, amely akár egy emelkedő trend folytatása is lehet. Egy nagyon lassan kiépülő, de nagy valószínűségű emelkedést támogató technikai-alakzat is kezd kirajzolódni a papír árfolyamában tavaly szeptember elejétől, ez a híres „füles-csésze” pirossal jelölve, ami akár 8-9 százalékos további erősödést is jelenthet, ha a relatív vételi erő kitartó marad a részvény piacán és nem torzítják egyéb külső behatások a képet.

Mol

Változatlan a korábbi hetek technikai képe az olajpapír grafikonján. Nem túl jó hír, hogy az 50 napos felülről metszette a 200 napos átlagárat. A Mol részvény oldalazásából egyenlőre vételi jelzések nem érkeztek, bár ha a globális nyersanyagpiac ismét erősödésnek indul, az erősítené a Mol helyzetét is. Egyelőre most azonosítható vételei jelzés nincs a részvény árfolyamgrafikonján, érdemes várni egy jelentősebb hírre vagy információra a mostani állapotból való elmozduláshoz.

Hetek óta oldalazik a Mol részvény árfolyama.

Magyar Telekom

Az Mtelekom részvényei már közelítenek a 800-as árfolyamszinthez, a grafikonon azonban az elmúlt hét utolsó három kereskedési napján az 50 napos átlagforgalom kevesebb mint felével ment a kereskedés, és beszűkült árfolyamsávban némileg megtorpanni látszik a további emelkedés rövid időre. A stochasztikus RSI ugyan mutatja a vételi lehetőséget, de nem támasztja alá az MACD indikátor.

Mtelekom: a sztárrészvény is képes meginogni.

Azonban a Boilinger szalag olyan széles, hogy a felső tartományokból visszakorrigálva még a 20 napos átlag is bőven támaszt jelenthet, illetve addig még csak biztosan korrekcióról beszélhetünk maximum, ha visszaesne körülbelül 50 forintot az ár. Az alatt elképzelhető, hogy akár megindulhatna a rövidtávú kereskedők profitrealizálása, de ott is további 50-60 forinttal lejjebb az 50 napos átlagár nagyon erős támaszt jelent.

A jelenlegi relatív erő miatt 13-15 százalékos korrekciót belelátni a grafikonban túlzásnak tűnhet, de ha megtörténne egy ekkora korrekció, az újabb vételi lehetőséget is maga után vonna. Tekintve, hogy 910 forint körüli elemzői célár mellett, volt több napon keresztül is átlagforgalom feletti kereskedés a korábbi időszakban.