Olyannyira nem tetszik az ExxonMobil olajipari óriásvállalat igazgatótanácsának néhány éghajlatvédelmi aktivista befektető előterjesztése, hogy peres úton próbálja megakadályozni ezek szavazásra bocsátását a részvényesek május 29-re összehívott éves rendes közgyűlésén – írta hétfőn a BBC.

A részvényesek sorába férkőzött klímaaktivistákkal csap össze a bíróságon az ExxonMobil vezetése. Fotó: Shutterstock

Levetetnék az Exxon közgyűlési napirendjéről a „szélsőséges” indítványokat

Ritkán fordul elő, hogy a vállalatok bírósághoz fordulnak saját részvényeseik indítványainak a blokkolása érdekében, az Exxon is első ízben folyamodott ehhez a megoldáshoz, ám a cégvezetés szerint az amerikai és holland befektetőket szélsőséges célok vezérlik, illetve az indítvány sérti a részvényesi előterjesztésekre vonatkozó szabályokat is, ezért egyéb gondjai ellenére nincs más választása, mint a perindítás.

A keresetet a Follow This és az Arjuna Capital javaslatai ellen nyújtották be a bíróságra. A két aktivista csoport azt szeretné elérni előterjesztéseivel, hogy az Exxon gyorsítsa fel az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentését, az Egyesült Államok környezetvédelmi szabályozó hatósága által megállapított Scope 3 sztenderdnek is megfelelve, vagyis ne csupán a Scope 1-es és 2-es célokat kövessék.

Az mindenesetre kérdés, hogy a két részvényesi csoport kezdeményezése mennyiben tekinthető szélsőségesnek, hiszen

az öt nagy nyugati olajipari gigász közül egyedül az Exxon nem tűzött ki maga elé Scope 3-as célokat.

A vállalat arra törekszik, hogy 2050-re elérje a nettó nullás emissziós szintet a Scope 1 és Scope 2 kibocsátások, azaz a termelési folyamataiból és az általa felhasznált energiából eredő szennyezés tekintetében.

A Scope 3 egyébként azért minősül jóval szigorúbb szintnek, mert ennél már nem csupán azoknak a tevékenységeknek az esetleges ártalmas hatását veszik figyelembe, amelyek a konszern tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló cégek végeznek, hanem termékeik teljes életpályáját kell nagyító alá venni. Ez a sztenderd pedig arra kényszerítené az Exxont, hogy csökkentse kőolaj- és a földgázkitermelését – állítja a Financial Times.

Precedensértékű ítélet várható

A perindítás rávilágít, hogy egyes vállalati körökben egyre nagyobb az elégedetlenség az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC) szemben, mivel két éve megkönnyítették a közgyűlési javaslatok indítványozását az aktivista befektetőknek, s azóta folyamatosan alacsony költséggel előterjeszthető környezetvédelmi indítványokkal bombázzák őket a zöldek.

Sőt, a pert valószínűleg precedensnek is tekintik, és ha az Exxon nyer, másutt is megfékezik a részvényesi beadványok áradatát, hiszen a nagy technológiai vállalatok és a Wall Street-i bankok néha tucatnyi részvényesi javaslattal szembesülnek a közgyűléseiken.

A megtámadott indítványokhoz hasonló javaslatokkal amúgy az Exxon korábbi éves közgyűlésein is próbálkoztak, ám azokat rendre elutasították. Ráadásul a támogatottságuk a 2022-es 27,1 százalékról tavaly 10,5 százalékra csökkent.

A vállalat vezetése éppen erre alapozza egyik kifogását, mivel az SEC szabályai kizárják, hogy a részvényesi javaslatokat évről évre újra benyújtsák, ha azok korábban – egy bizonyos időn keresztül – nem kaptak növekvő befektetői támogatást. Emellett az előírások azt sem teszik lehetővé, hogy a részvényesi javaslatok „mikromenedzseljék” az üzleti döntéseket, azaz elvonják az igazgatótanács vagy a munkaszervezet hatáskörét.

Három éve amúgy egyszer már megégette magát a cég, az Engine No. 1 aktivista fedezeti alap ugyanis három helyet szerzett az igazgatótanácsában, miközben azt követelte, hogy az Exxon agresszívebben csökkentse károsanyag-kibocsátását, ezért most nem vették tréfára a kezdeményezést.

Az ExxonMobil részvényei a szeptember végi árfolyamcsúcsukhoz mérten nagyjából ötödükkel, 97 dollárra estek a pénteki zárásig. A papírt az LSEG elemzői konszenzusa 125,33 dolláros medián célár mellett vételre ajánlja.