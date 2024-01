Állampapír vagy – egyértelmű választ adott a lakosság Minden korábbinál nagyobb értékpapírvagyonnal vághattak neki az év végi ünnepi szezonnak a magyar háztartások, akik egyetlen hónap alatt csaknem 550 milliárd forinttal gyarapították hazai eszközökben tartott befektetéseiket tavaly novemberben. Az népszerűsége töretlen, de az alapkezelőknél is százmilliárd forintos tételt fektetett be a hazai lakosság. A tőzsdén szerencsét próbáló kevesek kockázatvállalása az állampapírt választókénál is jobban kifizetődött.