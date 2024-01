Kitarthat a pesti ralija, ezekkel a részvénnyel kaszálhatnak idén nagyot a befektetők A Magyar Telekom és az OTP jó sorozata is folytatódhat 2024-ben, begyújthatja a rakétákat a tavaly lemaradó Richter is. A pesti tőzsde némely kispapírja is nagy lehetőségekkel kecsegtet.